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وطن النهار

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القيادة السياسية عزت ترامب بضحايا الإعصار


بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الإعصار الذي ضرب ولاية تكساس وأركنساس وأوكلاهوما وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الإعصار الذي ضرب ولاية تكساس وأركنساس وأوكلاهوما راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء. كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.


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