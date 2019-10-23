وطن النهار

الرياض- «كونا»: اشاد سفير الكويت لدى السعودية الشيخ علي الخالد بالتطور الرائع الذي شهدته المنطقة الشرقية منذ تسلم الامير سعود بن نايف امارتها والخدمات الحديثة التي حظيت بها والتقدم اللافت الذي شهدته بفضل الله ثم بجهود اميرها. وقالت سفارة الكويت بالرياض في بيان صحافي امس ان ذلك جاء خلال استقبال الامير سعود بن نايف للشيخ علي الخالد في ديوان الإمارة في (الشرقية).

وقال البيان ان السفير الخالد اكد خلال اللقاء ان العلاقات الكويتية- السعودية تاريخية وراسخة ومتينة وتعضدها الروابط الاخوية والنسب والمصير الاوحد بين قيادة البلدين وشعبيهما وتقويها القيادة الحكيمة لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله ورعاهما.

واشارت السفارة في بيانها ان السفير علي الخالد اشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها امير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بتسهيل امور المواطنين الكويتيين هناك.

من جانبه، نوه الامير سعود بن نايف بحرص قيادة البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية لافتا الى ان القواسم التي تجمع الشعبين الكويتي والسعودي كبيرة.

واعرب عن صادق تمنياته للكويت حكومة وشعبا بمزيد من التقدم والرخاء.

