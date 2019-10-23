وطن النهار

نظمت جمعية الهلال الاحمر في مقرها امس الاول الاثنين احتفالا بمناسبة يوم (الهلال الاحمر الخليجي) حيث اقامت ركنا لكل جمعية او هيئة (هلال احمر) خليجية تضمن صورا ولوحات وكتيبات وعرض افلام وثائقية عن الاعمال الاغاثية التي تقدمها.

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية د. هلال الساير في تصريح صحافي بهذه المناسبة: ان ما تقوم به جمعيات وهيئات (الهلال الاحمر) الخليجية يجسد العمل الدؤوب الذي تنتهجه دول المجلس منذ تأسيسها في الاعمال الانسانية والاغاثية.

واكد اهمية نشر قيم العمل التطوعي لتحقيق الأهداف المشتركة الخليجية في العمل الاغاثي والانساني وتحفيز سياسات الاعمال التطوعية وتوسيع شبكاتها ونشاطاتها عن طريق الشراكات بين جمعيات الهلال الاحمر الخليجية الفاعلة.

واوضح ان مسيرة الجمعيات الخليجية تكللت بالكثير من النجاحات والانجازات واصبحت علامة فارقة في الساحة الانسانية الدولية معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها المتطوعون لتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع.

وذكر الساير ان هيئات وجمعيات الهلال الاحمر بدول مجلس التعاون تعمل جاهدة على تفعيل ثقافة العمل التطوعي وتوسعته والاعتراف بأهمية دور المتطوعين في تنمية مجتمعاتهم داعيا الى توحيد الجهود الانسانية والاغاثية الخليجية في مساعدة الدول المنكوبة، مشيرا الى الدور الكبير الذي تلعبه الكويت في دعم الشعوب المنكوبة جراء الكوارث الطبيعية او من صنع الانسان لافتا في الوقت ذاته الى ان يوم (الهلال الاحمر الخليجي) يعد مناسبة لتأكيد التنسيق وتوحيد المواقف مع المنظمات الاقليمية والدولية، لافتا الى ان الجمعية نظمت بهذه المناسبة انشطة وورش عمل وزيارات الى دور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات والمدارس اضافة الى اقامة معرض لمسيرة الهلال الاحمر بدول مجلس التعاون.

