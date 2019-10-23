وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في مكتبه أمس عددا من السفراء المعتمدين لدى البلاد، وذكرت شبكة «الدستور» الاخبارية في بيان صحافي ان الغانم التقى تباعا كلا على حدة سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى الكويت صقر الريسي وسفيرة الجمهورية التركية لدى الكويت عائشة كويتاك وسفير جمهورية العراق لدى الكويت علاء الهاشمي بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت.

واستقبل رئيس مجلس الامة سفير الكويت لدى تايلند محمد الفيلكاوي.

كما بعث رئيس مجلس الامة ببرقيتين الى رئيس مجلس الشيوخ الاميركي مايك بنس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اعرب فيهما عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا الاعصار الذي ضرب ولايات تكساس واركنساس واوكلاهوما واسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى.

