وطن النهار

مراكش (المغرب)- «كونا»: قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة المستشار د. فهد العفاسي ان العلاقات الثنائية بين الكويت والمغرب «راسخة وقديمة ومتطورة دائما»، مؤكدا أنها تحظى برعاية كريمة من قيادتي البلدين.

واوضح العفاسي في تصريح لـ«كونا» وتلفزيون الكويت على هامش اعمال اليوم الاول للمؤتمر الدولي للعدالة الذي تستضيفه مدينة (مراكش) المغربية ان هناك لقاءات ثنائية سيجريها الوفد الكويتي مع الجانب المغربي على هامش المؤتمر حول تعزيز التعاون القضائي والعدلي الى جانب التعاون في مجال المعاهد القضائية والدورات المشتركة.

واضاف ان الكويت حريصة على المشاركة في هذا المحفل بعد نجاح مؤتمر مراكش للعدالة في دورته الاولى بما تضمنه من محاور هامة تتكامل مع بعضها في دعم المنظومة العدلية والقضائية ومنها تطوير السلطة القضائية والنيابات العامة ودور المعاهدات القضائية ووزارات العدل.

وذكر العفاسي ان المؤتمر الاول حمل رؤية متكاملة في هذه المنظومة اذ حقق نجاحا تنظيميا وعلميا بأفكار داعمة لهذه النقاط الاساسية، مبينا ان النسخة الثانية من المؤتمر تطرح فكرا آخر وبعدا متكاملا من الاخوة في المغرب الامر الذي يدل على «رؤية واضحة ومنهج قويم» في دعم بيئة الاستثمار تشريعيا وقضائيا فضلا عن الوضع القانوني للتكتلات الاقتصادية، مؤكدا دعم الكويت لمنظومة التشريعات في بيئة الاستثمار وتحسن بيئة الاستثمار مشيرا الى تقرير فريق الاعمال لدى البنك الدولي الذي وضع البلاد ضمن قائمة الـ 20 دولة الاكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال لعام 2020.

كما اكد اهمية منظومة التشريعات وتطورها بوجود دوائر قضائية متخصصة كاسواق المال في دعم الرؤية الاقتصادية في بيئة الاستثمار.

ويهدف المؤتمر الى تعزيز التطبيق الافضل لآليات التعاون الدولي وتبادل الخبرات الناجحة بهدف التعرف على الممارسات الجيدة وتعزيز قنوات التواصل والتقارب بين الانظمة القانونية والقضائية وتقديم مقترحات مبتكرة وتوصيات عملية لتطوير الانظمة القانونية والقضائية.

