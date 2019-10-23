وطن النهار

أكدت رئيس المجلس التنفيذي لبرنامج «بريق» للتفكير الايجابي والرفاهية النفسية المتكاملة الشيخة انتصار سالم العلي الصباح اهمية البرنامج في نشر ثقافة الفكر الايجابي بما يسهم في ارتفاع معدلات النجاح والتفوق في مدارس وزارة التربية.

جاء ذلك في كلمة للشيخة انتصار خلال حفل اعلان جوائز «بريق» وانجازاته الذي اقيم أمس الأول الاثنين برعاية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل وحضور الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالانابة ايمان المطيري في مركز «جابر الاحمد» الثقافي.

ولفتت السالم الى ان الافكار الجديدة كثيرا ما تواجه التحديات لكن بالإيمان والصبر تنجح الافكار الهادفة بجهود جميع العاملين فيها ودعم ورعاية الجهات التي تؤمن بها.

واعربت عن سعادتها بنجاح «بريق» الذي يزداد يوما بعد يوم حتى اصبح متألقا في الكثير من المدارس مثمنة جهود كل من آمن ببريق في بداياته وفي مقدمتهم الأمانة العامة للتخطيط التي رأت ادراجه في الخطة التنموية ورؤية «كويت جديدة 2035»، مشيرة الى ان الطلاب والطالبات هم مستقبل الكويت ونهضتها وتطويرها موجهة شكرها الى وزارة التربية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجميع الجهات الداعمة والراعية للبرنامج.

من جانبها قالت ممثلة راعية الحفل الامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالانابة ايمان المطيري في تصريح للصحافيين ان خطة التنمية الكويتية ترتكز على سبع ركائز ابرزها تعزيز رأس المال البشري.

واضافت ان «بريق» نجح في تحقيق أهدافه بنسبة كبيرة في تنمية الطاقات الشبابية وبث الايجابية والتفاؤل في نفوس الشباب وتعزيز الانتماء للكويت بالتعاون مع وزارة التربية.

وبينت ان «بريق» يسهم في تعزيز الرفاهية النفسية المتكاملة لتمتع الشباب بمستوى عاطفي وسلوكي متوازن ويقدم خدمة اجتماعية لشريحة من أهم الشرائح في الكويت.

مشيرة الى ان البرنامج يتميز بعدم تقليديته وأسلوب مناهج يختلف تماما عن الذي نعرفه في تقديم المواد ذات الطبيعة التنموية التربوية كما يعتبر مكملا لما تقدمه وزارة التربية.

بدوره اكد وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والانشطة فيصل المقصيد في تصريح مماثل للصحافيين حرص الوزارة على ابرام اتفاقيات تعاون مع مؤسسات الدولة بما يحقق رؤيتها واستراتيجيتها في النهوض بالمستوى العام للتعليم بمختلف جوانبه.

واشار الى الحرص على تفعيل برنامج «بريق» وادخاله في جميع مدارس المرحلة الثانوية بمدارس الوزارة والعمل على استفادة اكبر عدد من المتعلمين من البرنامج واهدافه.

وفي ختام الاحتفالية تم الاعلان عن المدارس والهيئات المدرسة والطلاب الفائزين بجوائز «بريق» وتكريمهم اضافة الى تكريم الجهات الراعية والداعمة.

