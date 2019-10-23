وطن النهار

أعلنت جمعية فريحة الاحمد» للام المثالية والاسرة المتميزة عن اطلاق الحملة الوطنية (وحدتنا سر قوتنا) في مدارس التعليم العام مطلع نوفمبر المقبل وذلك بالتعاون مع وزارات التربية والداخلية والشؤون الاجتماعية وعدد من مؤسسات الدولة المعنية.

وقالت رئيسة الجمعية الشيخة ريم الحمود في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الأول الاثنين ان هذه الحملة تأتي استكمالا لمسيرة المغفور لها باذن الله الشيخة فريحة الاحمد والتي

تقيمها الجمعية للسنة الرابعة على التوالي.

واضافت ان الحملة تأتي كذلك ضمن شراكة مجتمعية تهدف الى تعزيز السلوك والاخلاق الحميدة والتسامح ونشر مفهوم المواطنة الصالحة والمحافظة على القيم الاصيلة التي ورثناها عن الآباء والاجداد.

واوضحت ان فعاليات الحملة تنطلق اول شهر نوفمبر المقبل وتستمر حتى شهر مايو 2020 بواقع محاضرتين اسبوعيا في جميع مدارس الكويت.

من جانبها قالت الرئيسة الفخرية للجمعية الشيخة بيبي الحمود خلال المؤتمر ان المواضيع التي تناولتها الحملة منذ انطلاقتها متنوعة وتشمل الجوانب الشرعية والقانونية والتربوية والاجتماعية.

واشارت الى ان من المواضيع التي تناولتها الحملة ايضا قواعد التعامل مع الاخرين والبعد عن العنف والانحرافات السلوكية وإعداد الشباب الذين هم ثروة المجتمع ليكونوا جنودا اوفياء لوطنهم يحملون العلم والمحبة لوطنهم.

