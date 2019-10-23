وطن النهار

قال مكتب التربية العربي لدول الخليج انه سيقيم بالتعاون مع وزارة التربية الكويتية حفل جائزة التفوق الدراسي لطلبة التعليم العام بدورتها الـ«12» اليوم الأربعاء المقبل برعاية وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي د. حامد العازمي.

وذكر المكتب في بيان صحافي ان جائزة التفوق الدراسي تسعى لتعزيز التفوق والإبداع في صفوف أبناء وطلبة دول مجلس التعاون وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء الشبابي الخليجي والتواصل فيما بينهم.

واضاف ان الجائزة تهدف ايضا إلى تحقيق توجيهات ورؤى وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب في مجال العناية بالموهوبين وبالمتفوقين والمبدعين من الطلاب والطالبات وفتح أبواب المنافسة أمامهم لكونهم عدة المستقبل وعلى سواعدهم ستتواصل المسيرة ويعلو البناء.

وذكر المكتب ان الجائزة تجسد اهتمام القطاع الخاص بالتعليم وصناعة إنسان الغد الخليجي وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمكتب التي تعنى بالاهتمام بالناشئة والاستثمار في الإنسان.