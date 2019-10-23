وطن النهار

أكدت عميد كلية العلوم الطبية المساعدة بجامعة الكويت د. سعاد الفضلي أن الكلية حصلت أخيراً على العضوية في رابطة كليات العلوم الطبية المساعدة الأميركية «The Association of schools in Allied Health Professions»، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يُعتبر خطوة إيجابية في إبراز لوضع الكلية في مصاف الكليات الأميركية ما يرفع من شأنها ومكانتها على وجه الخصوص وشأن جامعة الكويت عموماً.

وأوضحت الفضلي أن هذه العضوية في رابطة ASHAHP تسهم وبشكل كبير في تعزيز شبكة تبادل المعلومات والتواصل مع القادة في مجال التعليم وممارسة المهن الصحية والتي قد يستفيد منها جميع أعضاء هيئة التدريس في الكلية والطلبة المقيدين، بالإضافة إلى أنها تزيد من فرص التواصل والمشاركة في أنشطة التنمية المهنية المتطورة مع المتحدثين الرئيسيين من خلال المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي ترعاها الرابطة، وكذلك تقييم المناهج والاعتمادات الأكاديمية من المؤسسات الأميركية.

وأشارت في الختام إلى أن الكلية تسعى لتطوير آلية وطرق تعزيز البحوث والعمل مع المنظمات الأخرى لتعزيز عملية الاعتماد الأكاديمي الأمر الذي أصبح مهماً جداً لرفع جودة التعليم في الجامعة وفي الكويت بشكل عام.

