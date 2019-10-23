وطن النهار

أعلن رئيس مجلس أدارة مبرة إبراهيم البغلي للابن البار ابراهيم البغلي، اعتماد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء التربية لدول مجلس التعاون ادراج مسابقات جائزة البغلي للابن البار لطلبة وزارة التربية على مستوى دول مجلس التعاون للعام الدراسي المقبل 2020 2021، مشيرا الى جهود وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي التي بذلها لادراج الجائزة.

واشار البغلي جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده امس للاعلان عن انطلاق الجائزة للطلبة المدارس بنسختها الثامنة للطلبة في جميع المناطق التعليمية، الى ان مسابقة الطلبة هي البداية لتعميم جميع مسابقات على دول التعاون والذي ستتم بالتدرج بعد نجاح التجربة الاولى على مستوى طلبة المدارس، معلنا في ذات الوقت زيادة عدد الفائزين للعمل التطوعي للكشافة من 10 الى 15 فائز من الرواد والقادة والطلبة.

بدوره، اكد رئيس اللجنة العليا علي حسن، ان استمرار الجائزة للسنة الثامنة على التوالي لطلبة المدارس لم تكن لتستمر لولا جهود التربويين ودعم قياديي الوزارة ومؤسس الجائزة، متمنياً ان تتضاعف الاعداد المشاركة للعام الحالي.

وتوجه حسن بالشكر لوزير التربية والوكيل والوكلاء المساعدين على جهودهم لتكون جائزة البغلي للابن البار لطلبة المدارس اول جائزة كويتية تعمم على مستوى دول مجلس التعاون، موضحا ان الخطوة الاخرى التوسع على مستوى الطلبة في الدول العربية لنصل الى العالم

واشار الى ان مبرة البغلي منذ انطلاقتها الاولى عام 2007 في الجائزة الرئيسة جائزة الابن البار تعمل على التوسع لتشمل جميع المجالات التي تخدم الهدف من نشر الوعي الاجتماعي لفضيلة البر بالوالدين، مبينا ان المبرة قامت بمخاطبة الامم المتحدة لادراج يوم عالمي للبر بالوالدين وتتابع الموضوع متمنياً اعتماده قريباً.

بدوره، أوضح الموجه الفني العام للغة العربية طارق العنزي انه وتفاعلا مع اهداف الجائزة ولاهمية نشرها وبعد نجاح الجائزة لسنوات طويلة ادرجت وزارة التربية العام كتابة القصة القصيرة ضمن المنهج الدراسي لتشجيع الطلبة على الكتابة.

وتوجه بالشكر لرئيس المبرة واللجنة العليا وجميع المتطوعين على جهودهم في نشر هذا الوعي ضمن صفوف الطلبة، بدوره بين الموجه الفني للتربية الكشفية ابراهيم العيد، عن توسيع مسابقة العمل التطوعي لتشمل المرحلة المتوسطة العام الحالي مشيرا الى اعداد نشرة خاصة بالجائزة اهدافها وشروط المشاركة وتم تعميمها على جميع المناطق التعليمية، مؤكدا ان مسابقة العمل التطوعي للكشافة تزداد بشكل ملحوظ سنوي.

بدورها، اكدت رئيسة جمعية المرشدات هند الهولي، انه بفضل مشاركة الجمعية لسنوات العديدة في جائزة العمل التطوعي للمرشدات حصدت هذا العام 3 مراكز على مستوى مجلس التعاون الخليجي متمنية أن تعمم الجائزة على مستوى الدول العربية والعالم في السنوات المقبلة.

بدوره، اشاد امين سر جمعية الكشافة الكويتية علي محراب بجهود مبرة البغلي في نشر الوعي والمساهمة في ترسيخ مفاهيم البر بالوالدين مؤكدا عمل اللجنة الخاصة بالعمل التطوعي الكشفي على اختيار الافضل.

