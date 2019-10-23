وطن النهار

فيما وصف وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي، أن التعليم في الكويت ليس بالسيئ، أكد أنه في تطور مستمر ومواكبا لمستجدات العملية التعليمية التي تطرأ على مستوى الدول المتقدمة، مشيرا الى ان ذلك يأتي لوجود خبرات تربوية كبيرة قادرة على تحمل المسؤولية في هذا الجانب المهم.

وقال الحربي خلال رعايته صباح امس الملتقى السنوي للمعلمات الجدد في منطقتي حولي - العاصمة للعام الدراسي الحالي 2020/2019 والذي تنظمه ادارة المعلمات في جمعية المعلمين تحت شعار «أهلا معلمتي»، «تشرفت بمشاركة جمعية المعلمين هذا الاحتفال والذي يعتبر من الصفات الحميدة التي تحسب للجمعية سنويا وهو الاحتفاء بالمعلمات الجدد، منوها الى انها فرصة طيبة ان للقاء معلماتنا وتقديم لهن بعض الرسائل، مشددا على ضرورة الشعور بقيمة المعلم ورسالته والامانة التي يحملها والمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقه، لافتا الى اننا نثق بمعلمينا ومعلماتنا ونحتاج منهم المزيد من الجهد والمثابرة. واضاف انها فرصة طيبة ان تبدأ المعلمة عملها بهذا الاحتفاء والتكريم حتى تشعر بمكانتها، مؤكدا ان التربية تدعم اي نشاط سواء مع جمعية المعلمين او جهة اخرى تختص برفع من شأن المعلم ولاسيما وان للمعلم اهمية كبيرة لدينا باعتبار أننا نعول عليه كثيرا في تطوير العملية التعليمية، داعيا المعلمات الجدد الى الجد والاجتهاد في العمل وان يضعوا مخافة الله امامهن، مضيفا «ان سمعة ورفعة الكويت تبقى فوق كل اعتبار». وذكر الحربي ان هناك لجنة تنسيقية بين وزارة التربية وجمعية المعلمين برئاسة وكيل الوزارة وعقدنا اجتماعنا الاول في الاسبوع الماضي ولن يكن الاخير، منوها الى ان اللجنة تحدد الموضوعات والمشكلات في الميدان التربوي والرؤى التي تقدمها الجمعية ونناقشها من اجل مصلحة القرار التعليمي خاصة وان جمعية المعلمين تمثل احد روافد صنع القرار في المنظومة التربوية.

من جهته، قال رئيس جمعية المعلمين الكويتية مطيع العجمي، ان الملتقى يأتي في اطار النشاط الحافل لادارة المعلمات وادارة الأنشطة، وحرصاً منها على تعزيز دور الجمعية ورسالتها المتمثلة في توفير وتقديم الخدمات الشاملة والمميزة لأصحاب الرسالة التربوية، مؤكدا حرصها على فتح مجالات التواصل مع المعلمات والادارات المدرسية بشكل عام والمعلمات الجدد بشكل خاص، وتقديم مجموعة من الأنشطة واللقاءات والدورات التي تعمل على تنمية قدراتهن التربوية والمهنية وتطويرها.

