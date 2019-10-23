وطن النهار

عقدت الهيئة العامة للقوى العاملة، اجتماعا مع ممثلة هيومن رايتس ووتش روثنا بيغم ممثلة ضمن الاجتماعات التي تعقدها المنظمة مع عدد من المسؤولين في الدول المستقبلة للعمالة، حيث بحثت خلال الاجتماع الآليات المتبعة في الهيئة للحفاظ على حقوق العمالة في الكويت، لاسيما فيما يخص اجراءات التقاضي وتمكين العمالة من المطالبة بحقوقهم وفق قانون العمل الكويتي.

واستمعت ممثلة المنظمة الى شرح مفصل عن آلية العمل والتحقيق في شكاوى العمالة المنزلية بالاضافة الى الخدمات التي تقدمها ادارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية للعمالة المنزلية فيما يتعلق بالشكاوى واجراءات التقاضي ومنها توفير المترجمين للعمالة المنزلية ومتابعة أوضاعهن والعمل على تصحيح الأوضاع القانونية للبعض منهن. واطلعت روثنا على شرح مفصل عن آلية عمل مركز أيواء العمالة الوافدة والذي يعتبر من أفضل المراكز على مستوى الشرق الأوسط، حيث تم استعراض الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية الموجودة داخل المركز فضلاً عن تقديم احصائية مفصلة بعدد العاملات اللاتي تم تعديل أوضاعهن القانونية واعادتهن الى بلدانهن بعد استيفائهن كافة الاجراءات المعمول بها في هذا الشأن، مشيدة بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للقوى العاملة في تسهيل اجراءات العمالة المنزلية وفق الأطر القانونية والانسانية. حضر اللقاء كل من السادة : ناصر الموسوي مدير ادارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية والدكتور عبدالله الرشيدي مراقب المكتب الفني وعلي ثامر المطيري رئيس مركز أيواء العمالة الوافدة و ناصر الهاجري رئيس قسم التنسيق والمتابعة بقطاع حماية القوى العاملة.

