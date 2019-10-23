وطن النهار

فازت دولة الكويت بأول مقعد عربي في مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمسنين (i FA) المعترف به من هيئة الأمم المتحدة والذي يتخذ من مدينة تورونتو الكندية مقرا له وذلك لمدة أربع سنوات.

وقال الفائز بهذا الموقع رئيس مجلس ادارة مبرة «خير الكويت ناصر العيار: ما من شك بأن هذا مكسب كبير لدولة الكويت التي تعتبر أول دولة عربية تتمتع بعضوية مجلس ادارة هذا الاتحاد الذي ينتسب لعضويته أكثر من 150 دولة حول العالم يمثلون الجمعية العمومية ويضطلع بدور كبير في خدمة المسنين مجسدا الانسانية في أسمي معانيها.

وعن طريقة اختياره عضوا في مجلس ادارة هذا الاتحاد قال العيار: قام القائمون على ادارة الاتحاد باخطار كل دول العالم بخلو أحد مقاعد مجلس ادارة الاتحاد بعد انتهاء فترة عضوية شاغلها وذلك وفقا للنظم واللوائح المنظمة لعمل الاتحاد وأعلنوا عن تلقي ترشيحات الدول الراغبة في الفوز بهذا المقعد الشاغر على أن ترسل الدولة الراغبة بترشيح أحد كفاءاتها المؤهلة بحيث يرفق مع الترشيح سيرة ذاتية تتضمن مسيرة المرشح وبعد انتهاء الفترة المحددة لتلقي الترشيحات تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الاتحاد الدكتورة جين بارات حيث باشرت بحث ودراسة ملفات المرشحين واختيار أفضلها لشغل العضوية فكانت الأولوية بفضل الله تعالي لدولة الكويت لتكون الدولة العربية الأولى التي تتمتع بعضوية مجلس ادارة هذا الاتحاد ومن دون شك استطيع أن أجزم بأنني استفدت من كون بلادي هي مركز عالمي للعمل الانساني ومن كون صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد هو «قائد الانسانية» وهما اللقبان الممنوحان من قبل أرفع منظمة دولية وهي هيئة الأمم المتحدة للمرة الأولي في تاريخها، متداركاً وبالتأكيد فان فوزي بهذه العضوية في مجلس ادارة اتحاد دولي كهذا انما هو تكريم لبلد معطاء ولقائد الانسانية الذي يولي اهتماما كبيرا وخاصا للمسنين ولكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة.

