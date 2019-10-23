وطن النهار

أكد رئيس لجنة الاعتراضات والشكاوى في المجلس البلدي مشعل الحمضان ان اللجنة ناقشت الشكوى المقدمة من اصحاب القسائم الحكومية في مشروع

ابوحليفة بشأن تنفيذ مدخل حيوي خاص في المنطقة الذي تم اقراره من مدة طويلة، موضحا انه بعد مخاطبة الهيئة العامة للطرق التي بينت ان تأخير تنفيذ المدخل من وزارة الاشغال التي لم تحضر اجتماعات اللجنة للمرة الرابعة على التوالي ولم يتواجد اي ممثل عنها.

وأوضح الحمضان خلال انعقاد اللجنة صباح امس انها تطرقت للشكوى التي تقدم بها احد مصانع تدوير الزيوت المستعملة والتي اكدت ممارسة بعض الناس عملية تدوير الزيوت من غير ترخيص ما اثر على البيئة بطريقة الاستخدام والاسلوب، لاسيما ان هذه الممارسات الخطأ انعكست سلبا على الشركات المتخصصة التي تمارس المهنة بشكل رسمي، لافتا الى انه تمت احالة الموضوع للجهاز التنفيذي في البلدية والهيئة العامة للبيئة للنظر ورفع تقرير يتعلق في هذا الجانب خاصة المتجاوزين على القانون.

وأشار الى ان اللجنة ناقشت الشكوى المقدمة من اهالي غرناطة بخصوص قطعة الأرض التي تم تخصيصها روضة اطفال في قطعة «1» والمشاكل المرورية التي ستسببها هذه الروضة حال التنفيذ، مؤكد انه تم طلب تقرير من وزارة الداخلية والبلدية ووزارة التربية لمعرفة حيثيات الموضوع ومدى ملاءمة هذه الروضة في هذا المكان وتأثيرها على الحركة المرورية في المنطقة

