وطن النهار

في اطار عملية الاصلاح والتطوير في مختلف قطاعات وزارة المواصلات والتي تقودها وكيل الوزارة شكلت م. خلود الشهاب لجنة تختص بمعالجة الطرود المهملة والمتعذر توزيعها ومنحت اعضاءها صلاحيات واختصاصات مباشرة للمساهمة في ايجاد حل جذري للمشكلة المتراكمة بسبب عدم وضوح بيانات المرسل والمستقبل الى جانب عدم متابعة الجمهور للطرود الخاصة بهم في بعض الحالات.

وتضم اللجنة ممثلي ادارات قطاع البريد وممثل عن الادارة العامة للجمارك وممثل عن بيت المال وتنتهي اعمالها بنهاية شهر مارس 2020 ويدخل في اختصاصاتها اتخاذ الاجراءات المناسبة في الطرود التي تعذر توزيعها وتذليل كافة العقبات والسلبيات وتسهيل اجراءات العمل لمعالجة مواطن الخلل وتطوير آلية العمل والتنسيق لترتيب الامور بما يتوافق مع نظام الافراج الجمركي للاتحاد البريدي العالمي «CDS» تنفيذاً لرؤية وكيل الوزارة في تطوير بيئة العمل.

