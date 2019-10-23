وطن النهار

قدم معهد الكويت للأبحاث العلمية، شرحا تفصيليا عن مشروع مجمع الشقايا للطاقات المتجددة خلال الزيارة التي قاما بها ديوان المحاسبة ونظيره المغربي للموقعين حيث سلط فريق معهد الابحاث الضوء على التجربة الفريدة والمتميزة للمشروع والخبرات المكتسبة من مراحل الانشاء الى مرحلة ربط محطة الشقايا مع الشبكة الوطنية للكهرباء.

وأوضح فريق معهد الابحاث، ان المشروع ضم خلال المرحلة الأولى 3 محطات بالمجمع، هي محطة الطاقة الشمسية الحرارية بسعة 50 ميغاوات، ومحطة طاقة الرياح بسعة 10 ميغاوات، والمحطة الكهروضوئية بسعة 10 ميغاوات بحيث تصل الطاقة الاجمالية المنتجة السنوية الى 244 غيغاواط ساعة وكافية لتغذية قرابة 2000 وحدة سكنية ذات الحجم المتوسط. حيث تم تصميم المجمع ليكون بمثابة محطة فريدة من نوعها على مستوى العالم، ويضم مزيجا من تقنيات الطاقة المتجددة وخزانات الطاقة الحرارية الضخمة لفترة عشرة ساعات بهدف الحصول على اقصى كفاءة ممكنة في انتاج الكهرباء لكل متر مربع بالصحراء الكويتية.

في هذا السياق، اوضحت مدير عام المعهد د. سميرة السيد عمر، انه هناك مشاريع اخرى تنتظرها الكويت، ستسهم في بلوغ النسبة المستهدفة في انتاج الطاقة من مصادر متجددة، منها المرحلة الثانية لمشروع الشقايا والمعروف بالدبدبة للطاقة الشمسية بسعة 1500 ميغاواط، وسوف يؤمن هذا المشروع للقطاع النفطي %15 من حاجته، والمرحلة الثالثة للشقايا بسعة 1500 ميغاواط اضافية والتي سوف تطور من قبل هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقالت ان الدولة خصصت مساحة 630 الف متر مربع لانشاء مرافق متخصصة للنهوض بمشاريع تحلية المياه بالطاقة الشمسية، مشيرة الى ان هذه المشاريع وغيرها التي تساهم في بلوغ انتاج الكويت من الطاقة المتجددة بنسبة 15% من اجمالي الطاقة في العام 2030 لن تسهم فقط في تحقيق وفر مالي بقيمة 2.46 مليار دولار سنوياً، بل وتساهم ايضاً في الحفاظ على الصحة العامة والبيئة من خلال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، كما اشارت الى التزام الدولة ودعمها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في مكافحة ظاهرة التغير المناخي والحد من آثارها السلبية. من جانبه، رحب د. اسامة الصايغ مدير مركز ابحاث الطاقة والبناء بالضيوف، معربا عن اعتزاز المعهد بالدور الفعال لديوان المحاسبة في دعم المعهد منذ بداية المشروع وخلال مراحل تنفيذه، فيما قام مدير المشروع د. ايمن القطان بتقديم عرض مرئي وبعدها تم عمل زيارة ميدانية للمحطات وغرفة التحكم الرئيسية.

يذكر ان ديوان المحاسبة الكويتي قد قام بزيارة للملكة المغربية الشقيقة للاطلاع على التجربة المغربية. فيما اشاد الضيوف بمشروع الشقايا كونه مشروعا متميزا حيث حقق القائمون عليه انجازا كبيرا في نقل المعرفة والتكنولوجيا وبناء القدرات المحلية.

