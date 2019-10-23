وطن النهار

احتفل قسم الطب النووي في المستشفى العدان امس بأسبوع الطب النووي والتصوير الجزيئي برعاية وحضور مدير منطقة الأحمدي الصحية د. احمد الشطي.

بدوره، كشف الشطي عن مراجعة نحو 3561 مريضا لقسم الطب النووي في مستشفى العدان خلال الشهور التسعة الاولى من هذا العام، و4817 مريضا عام 2018، ونوه كذلك بتجهيز مختبر لدراسات امراض الدم النووية في قسم الطب النووي في مستشفى العدان قريبا. وقال: ان اقسام الطب النووي في الكويت تشارك اقسام الطب النووي في العالم الاحتفال باسبوع الطب النووي والتصوير الجزيئي الذي يعقد في شهر اكتوبر من كل عام، ومنذ عام 2004 يقدم رسالة جديدة للتعارف والمساندة وتقديم الدعم في المجال. وتابع: يقام اسبوع الطب النووي والتصوير الجزيئي هذا العام تحت شعار « الطب النووي من الغموض الى الوضوح»، ويتم من خلاله دعم العاملين في هذا المجال لتعزيز دورهم المهني وتقديم الامتنان لهم على عملهم الشاق، بحيث يتم تعزيز دور قسم الطب النووي والتصوير الجزيئي بين الاقسام الطبية والمجتمع. وأشار الى ان هذه الاحتفالية تتيح الفرصة لمشاركة الأطباء والاختصاصيين والممرضين وغيرهم ممن لديه صلة او اهتمام بالطب النووي والتصوير الجزيئي، وتفعيل دورهم في تطوير تشخيص مختلف الأمراض وعرض اخر ماتوصلت اليه الأبحاث في مجال الطب النووي.

