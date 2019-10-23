وطن النهار

أقام قسم المواد العامة في معهد الاتصالات والملاحة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعاون مع منظمة spread the passion المدعومة من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ندوة «اهمية تدوير البلاستيك» في مسرح المعهد صباح امس.

وقال رئيس قسم المواد العامة في المعهد: ان ندوة اليوم تأتي لزراعة القيم ولدينا في القسم مادة قيم العمل والولاء وتقدم زراعة القيم الموجودة في البلد مثل المحافظة على الكويت وممتلكاتها والبيئة ونحفز الطلبة على الاهتمام في البلاستيك لانها من الازمات العالمية المختصة بالنفايات.

واضاف ان قسم المواد العامة قسم مساند يعطي مواد اساسية وعدد اعضاء هيئة التدريس 21 عضو ولدينا مايقارب 900 طالب تقريبا ونحن نتطلع الى تقديم المزيد من الانشطة لزرع القيم لخدمة البلد والبيئة والمحافظة عليهم.

ومن جانبها قالت المحاضرة في الندوة سلوى باقر احدى خريجات جامعة الكويت ومن منظمة صناع التغيير انهم يسعون لنشر الوعي التطوعي واعادة التدوير وتأسست منظمتنا منذ 10 سنوات وهدفها ووفرت اكثر من 600 فرصة تطوعية وعندنا اكثر من 7000 متطوع. واضافت اننا نشدد على اهمية التطوع في الندوات التي سنعملها وركزنا على الوعي والثقافة البيئية خاصة والبلاستيك لا يتحلل بسهولة وياخذ من 400 الى 1000 سنة للتحلل لذلك كان محور ندوتنا الاولى في هذا الفصل الدراسي. ومن جانبه قال فهد الحمادي منسق برنامج صناع التغيير واحد المشاركين في الندوة اننا نذهب لتوعية الطلبات في جميع المراحل الدراسية حول اهمية التطوع واعادة التدوير وارشادهم الى الاماكن الصحيحة الموضوعه لعملية اعادة التدوير للبلاستيك.

