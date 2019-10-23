وطن النهار

سيطر رجال الاطفاء فجر أمس على حريق اندلع في 5 سيارات متوقفة في ساحة ترابية في منطقة الفحيحيل دون حدوث اصابات.

ووفق مصدر اطفائي افاد ان بلاغا ورد فجر الاول من أمس لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق في عدد من السيارات في منطقة الفحيحيل وعلى الفور توجه رجال اطفاء مركز الفحيحيل لموقع الحريق حيث تبين ان النار اندلعت في 5 سيارات متوقفة في ساحة ترابية، فتمت محاصرتها قبل امتدادها الى السيارات الاخرى واخمادها خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات. واكد المصدر الى ان تحقيقاً فتح لمعرفة اسباب الحريق.

