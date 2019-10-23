مرصد النهار

اكد مستشار التنمية والاعلام بالشبكة الاقليمية عضو الاتفاق العالمي للامم المتحدة بدر محسن المطيري ان المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة يمثلان حجري الاساس لكل مجتمع ينشد الاصلاح وهما من يدفع عجلة الاصلاح والتقدم للدول الصاعدة، ويجب ان لاننسى ولانتغافل عن التعليم والصحة وحقوق الانسان والبيئة والتي تعد المحاور الأهم للتنمية المستدامة، فيما تعتبر المسؤولية المجتمعية ثقافة أخلاق وطنية تقودها المبادرة وترعاها الدولة.

واضاف المطيري خلال لقاء «النهار» ان منحي الجائزة الذهبية الدولية للتنمية المستدامة لعام 2019 وحصولي على وثيقة التميز في مجال المسؤولية المجتمعية وفق التصنيف المهني العربي ضمن المئة شخصية عربية الأكثر تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2019 وجائزة الكفاءة العلمية في مجالات المسؤولية المجتمعية وأخلاقيات الأعمال يضع على عاتقي مسؤولية للمزيد من العمل والمثابرة للارتقاء بهذا المجال لتصبح المسؤولية المجتمعية جزءا لا يتجزأ من مرتكزات قيم المواطنة الحقة في الكويت خصوصا وفي الوطن العربي عامة. واليكم الحوار:

بداية نود منكم الحديث حول الجوائز التي منحت لكم مؤخرا؟

ضمن فعاليات الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية الذي عقد بالعاصمة المغربية الرباط قبل عدة اسابيع برعاية رئيس الحكومة المغربي د. سعد الدين العثماني تحت شعار «أخلاقيات الأعمال والمسؤولية المجتمعية تجارب دولية في تعزيز التنافسية»، قامت الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية بتكريمي كوني الأكاديمي والخبير في مجال الاعلام والمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وذلك بمنحي وثيقة التميز في مجال المسؤولية المجتمعية وفق التصنيف المهني العربي ضمن المئة شخصية عربية الأكثر تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2019. كما منحتني نفس الشبكة جائزة الكفاءة العلمية في مجالات المسؤولية المجتمعية وأخلاقيات الأعمال.

ما الاسباب التي تم على ضوءها منحكم هذه الجوائز؟

جاءت هذه الجوائز لجهودنا البحثية المتخصصة والمميزة والمشاركه الفاعلة والمتواصلة اقليميا ودوليا وكان آخرها ترؤسي لمؤتمر الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية المنعقد مؤخرا بالمملكة المغربية.

شخصيات عديدة

من الشخصيات التي شاركت في حفل التكريم؟

تسلمت الجائزة من ممثل رئيس الوزراء المغربي وزير الشؤون العامة والحاكمة بالمغرب لحسن الداودي وبحضور رئيس مجلس ادارة الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية البروفسيور يوسف عبدالغفار الى جانب قيادات وأعضاء الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية وسفراؤها الدوليون وفي مقدمتهم طلال أبوغزالة ومنيب المصري ود.علي الابراهيم والعديد من المسؤولين الدوليين والخبراء المتخصصين في مجالات المسؤولية المجتمعية.

كيف تقيم هذا التكريم؟

أنا سعيد وفخور جدا ككويتي وكابن لهذا البلد المعطاء العزيز الكويت لابد ان اعبر عن سروري واعتزازي بهذا التكريم واعتبره وسام شرف يضع على عاتقي مسؤولية للمزيد من العمل والمثابرة للارتقاء بهذا المجال لتصبح المسؤولية المجتمعية جزءا لا يتجزأ من مرتكزات قيم المواطنة الحقة في الكويت خصوصا وفي الوطن العربي عامة.

هل اختارت الشبكة سابقا احداً من الكويت؟

اختارت الشبكة الاقليمية للمسئولية الاجتماعية سابقا من الكويت د. عبدالله المعتوق ود. بدر مال الله والشيخ مساعد مندني ضمن أفضل مئة شخصية عربية الأكثر تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2019 الي جانب تكريم شخصيات عربية ودولية ومنحهم جائزة الكفاءة العلمية والجائزة الأوروبية في مجال أخلاقيات الأعمال.

حدثنا عن ابرز انشطة الشبكة الاقليمية ضمن فعاليات الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية أخيراً؟

خلال شهر سبتمبر 2019 وتحت شعار «أخلاقيات الأعمال والمسؤولية المجتمعية.. تجارب دولية في تعزيز التنافسية»، في مدينة الرباط المغربية، بحضور ومشاركة قيادات وأعضاء الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية وسفرائها الدوليين، والعديد من الخبراء والمتخصصين في مجالات المسؤولية المجتمعية، اضافة الى خبراء دوليين من منظمات أممية انطلق على هامش فعاليات «الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية لعام 2019م»، العديد من الأحداث أهمها: تدشين أنشطة «الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية- (الاقليم العربي)»، واطلاق أنشطة مكتب الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالمملكة المغربية، والاعلان الرسمي عن مشروع الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية (فرانشايز)، والاحتفال الرسمي باليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية لعام 2019م، كما نظمت خلال الفعالية جلسات عمل علمية قدم خلالها أوراق عمل رصينة تناول فيها شعار الفعالية. ومن أبرز محاور ورش وأوراق العمل: مفهوم أخلاقيات الأعمال والتطور التاريخي لتطبيقاته في المنظمات، وعائد تطبيق أخلاقيات الأعمال في المنظمات، وخصائص المنظمة الأخلاقية وفق المرجعيات المهنية العالمية. وكذلك تناول محور «الميزات التنافسية الأخلاقية المتاحة لمنظمات الأعمال»، اضافة الى محور منظمات الأعمال العربية وخارطة النفوذ لممارسات أخلاقيات الأعمال، وخصصت ورقة عمل لتناول محور أثر أخلاقيات وقيم المنظمات على المجتمع، والمسؤولية الأخلاقية في تعزيز التنافسية من منظور قيادي. من خلال استعراض نماذج عالمية وعربية.

المسؤولية المجتمعية

ماهو دور الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية الذي تتولون رئاسته؟

اقمنا حفل تكريم وتقليد عدد من الشخصيات العربية والدولية رفيعة المستوى «بالجائزة الأوربية في أخلاقيات الأعمال» والمقدمة من «الشبكة الأوروبية لأخلاقيات الأعمال» والتي يقع مقرها الرئيسي في الجمهورية الفرنسية، وذلك لجهودهم الكبيرة والمقدرة في تعزيز ممارسات أخلاقيات الأعمال وتطبيقاتها على المستويين الوطني والدولي. وتعد «الشبكة الأوربية لأخلاقيات الأعمال» من أبرز المنظمات الدولية التي أطلقت معايير متخصصة في مجالات أخلاقيات الأعمال، وحرصنا من خلال الحفل على تدشين أنشطة «الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية» في المنطقة العربية، لما لهذا الاتحاد والذي يقع مقره الرئيس في الولايات المتحدة الأميركية من دور في تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية وفق مرجعية معيارية، ولما للمغرب من دور كبير على الصعيد العربي والدولي في تطبيق منهجيات وممارسات المسؤولية المجتمعية الصحيحة، واقيمت ورش عمل للاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية في المنطقة العربية الى جانب تدشين أنشطة الاتحاد في المنطقة العربية. وقد تم اختيار مملكة البحرين، ودولة الكويت، وجمهورية لبنان لاستقبال ورش العمل القبلية قبل التدشين الرسمي لأنشطة الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية في المنطقة العربية.

الأكثر تأثيراً

ماذا عن قائمة الـ 100 شخصية عربية الأكثر تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2019؟

أطلقت الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية «قائمة الـ 100 شخصية عربية الأكثر تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2019»، وذلك تفاعلا مع فعاليات شهر منظمة الأمم المتحدة حيث جاء الاختيار وفق تصنيف مهني عربي أطلقته الشبكة، أتاح الفرصة للشخصيات العربية التقدم لهذا التصنيف عبر الاعلان عن شروط التقدم له، وقامت الهيئة الاستشارية لهذا التصنيف العربي والتي تضم شخصيات مهنية وأكاديمية عربية معتبرة بتحديد خمسة مجالات تخصصية تم اعتماد الترشيح على أساسها، وهذه المجالات هي: المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة وأخلاقيات الأعمال والخدمة المجتمعية والتطوع المؤسسي، اضافة الى ذلك فقد قامت الهيئة الاستشارية لهذا التصنيف العربي المهني والذي يتم اطلاق دورته الأولى هذا العام بترشيح شخصيات عربية مؤثرة ولها دور بارز مجتمعيا. ومن أبرز من تم اختيارهم من الكويت في القائمة: محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، والخبيرة التربوية الشيخة سهيلة سالم الصباح، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية د. عبدالله المعتوق، ومدير عام المعهد العربي للتخطيط د. بدر مال الله عثمان، كما ضمت القائمة مدير عام صندوق التضامن الاسلامي للتنمية التابع للبنك الاسلامي للتنمية بجدة د.وليد الوهيب، ورئيس المؤسسة العربية للقيم المجتمعية د. زهير المزيدي، ورئيس مجلس ادارة جمعية التكافل الاجتماعي لرعاية السجناء المعسرين د. مساعد مندني، بالاضافة الى مدير عام بيت الزكاة محمد العتيبي والأكاديمية الحاصلة على الدكتوراه في مجال المسؤولية المجتمعية د.عروب الرفاعي، وكذلك تم اختياري كمستشار في مجال التنمية المستدامة ضمن القائمة.

كيف تجدون اهمية المسؤولية المجتمعية؟

لاشك ان المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة حجر اساس لكل مجتمع ينشد الاصلاح وهما من يدفع عجلة الاصلاح والتقدم للدول الصاعدة، ويجب ان لاننسى ولانتغافل عن التعليم والصحة وحقوق الانسان والبيئة والتي تعد المحاور الأهم للتنمية المستدامة، فيما تعتبر المسؤولية المجتمعية ثقافة أخلاق وطنية تقودها المبادرة وترعاها الدولة.

