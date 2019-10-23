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بغداد- الوكالات: بلغت حصيلة أسبوع من الاحتجاجات المطلبية الدامية شهده العراق قبل أسبوعين 157 قتيلا غالبيتهم من المتظاهرين ومعظمهم في العاصمة بغداد بحسب ما أفاد تقرير رسمي نشر امس. وإذ أشار التقرير إلى أن ما يقارب «70%» من القتلى قضوا بالرصاص الحي «في الرأس والصدر» أعلنت السلطات إعفاء قادة عسكريين وأمنيين من مختلف أجهزة القوات العراقية في سبع من أصل 18 محافظة طالتها الاحتجاجات التي يمكن أن تستأنف اليوم. وأوضح التقرير أن عدد القتلى هو 149 مدنيا وثمانية من عناصر القوات الأمنية سقطوا بين الأول والسادس من أكتوبر في بغداد والمحافظات الجنوبية التي امتدت إليها الحركة الاحتجاجية.

ومن بين القتلى 107 مدنيين وأربعة عناصر أمنية سقطوا في بغداد وحدها، حيث بدأت المواجهات في ساحة التحرير الرمزية بوسط العاصمة إثر مطالبة المتظاهرين بتوفير فرص عمل وخدمات عامة ومكافحة الفساد، قبل أن يطال الحراك مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية والتي شهدت ليلة فوضى دامية. وقد أعلنت السلطات عن تشكيل لجنة عليا للتحقيق في تلك الأحداث وأقرت حينها بـ«استخدام مفرط للقوة» من قبل القوات الأمنية في حوادث محدودة». ولكن في تقريرها امس حملت اللجنة العليا مسؤولية سقوط قتلى إلى بعض العناصر الأمنية لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى وجود «مواقع للقنص» من دون تحديد هوية القناصة. وسبق للسلطات أن اتهمت «قناصين مجهولين» أطلقوا النار على المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء. وفي السياق نفسه، أوصت اللجنة بإعفاء قادة من الجيش والشرطة وقوات مكافحة الإرهاب ومكافحة الشغب، ومكافحة الجريمة والاستخبارات والأمن الوطني، مع نشر أسمائهم. وهؤلاء القادة الأمنيون هم من محافظات بغداد، الديوانية، ميسان، بابل، واسط، النجف وذي قار، جنوب العاصمة. ويجب على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تصديق هذه التوصيات لتدخل حيز التنفيذ.

وأكد سعد الحديثي المُتحدث بإسم رئيس الحكومة أن عبد المهدي سيصدر قرارات صارمة بحق الذين أطلقوا النار على المتظاهرين وقال الحديثي إن «التحقيق ليس هو الغاية بل غاية الحكومة الوصول إلى الحقائق ومُحاسبة المقصرين».

الى ذلك وضعت وزارة الداخلية قواتها في حالة الإنذار القصوى اعتبارا من يوم غد الخميس تحسبا لانطلاق الاحتجاجات الشعبية وأصدرت الداخلية أوامر إلى تشكيلاتها وألويتها المسلحة بأن تكون في حال إنذار 100% بدءًا من صباح الخميس.

بدورها، وجّهت وزارة الصحة مديري المستشفيات بالاستعداد لمواجهة أي طارئ خلال تظاهرات احتجاج، ينتظر أن تخرج يوم الجمعة المقبل بدعوة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وأشارت التوجيهات إلى أن على «مديري المستشفيات حصرًا التواجد يوم الجمعة المقبل وتهيئة جميع مستلزمات وردهات الطوارئ من أدوية ومستلزمات طبية وقناني أوكسجين».

