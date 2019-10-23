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انقرة- موسكو- الوكالات: حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه نظيره التركي، رجب طيب أردوغان امس في سوتشي من ان الوضع في سورية صعب والجميع يرى ويدرك ذلك، والمشاورات بين روسيا وتركيا بشأن هذه المسألة ضرورية جدا.

وأعرب بوتين عن أمله في أن «يلعب مستوى العلاقات الروسية التركية التي تم تحقيقها، والتي بلغت المستوى الرفيع دورا مثاليا في تسوية جميع المسائل العالقة في المنطقة، وسيتيح لنا إيجاد حلول مشتركة للمسائل العالقة لتركيا ولجميع دول المنطقة وبما فيها مصلحة لكل الأطراف».

بدوره أعرب أردوغان عن أمله في التوصل إلى اتفاق يفيد كل الأطراف.

الى ذلك قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان اجتماع بوتين وأردوغان بحث في تحديد «الطرف الذي سيشرف على مناطق إنتاج النفط في شمال سورية».

وحذّر الرئيس التركي امس قبل ساعات من انقضاء مهلة وقف اطلاق النار في شمال سورية من ان الهجوم سيُستأنف «بعزم أكبر» إذا لم يستكمل الأكراد انسحابهم. وصرّح إردوغان قبل توجّهه إلى روسيا «إذا لم يتمّ احترام الوعود التي قطعها الأميركيون، ستُستأنف العملية بعزم أكبر».وأكد إردوغان أن «700 إلى 800» مقاتل كردي انسحبوا حتى الآن مضيفاً أن بين 1200 و1300 آخرين يجب أن يغادروا المنطقة. وأضاف «نتابع الأمر من كثب. هذه العملية لن تنتهي من دون الانسحاب الكامل» للأكراد.

وأكد أن مشروع إقامة «منطقة آمنة» التي يُفترض أن تمتدّ في البداية على طول 120 كيلومترا من بلدة رأس العين إلى مدينة تل أبيض يجب أن تتوسّع على 444 كيلومترا من جرابلس إلى الحدود العراقية. وبعد انسحاب القوات الأميركية من شمال سورية، لجأ الأكراد إلى دمشق التي نشرت قوّات النظام السوري في بعض المدن ما عقّد عملية إقامة «المنطقة الآمنة». وأوضح إردوغان أن هذه المسألة ستكون في صلب المحادثات.

وقال «ستكون لدينا فرصة مناقشة (انسحاب) وحدات حماية الشعب الكردية من مناطق ينتشر فيها النظام» وأضاف «نأمل إنقاذ هذه المنطقة من كارثة الإرهاب الانفصالي عبر تعاوننا مع روسيا».

من جهة ثانية، رفض إردوغان اقتراحا طرحه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على روسيا من أجل «تمديد وقف إطلاق النار» في سورية. وقال الرئيس التركي «لم أتلقَ مثل هذا الاقتراح من ماكرون. ماكرون يلتقي إرهابيين واختار هذه الوسيلة لنقل إلينا اقتراح الإرهابيين».

في المقابل قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الهدنة في شمال سورية صامدة رغم بعض الخروقات الصغيرة مضيفاً أنه لا يريد تهديد تركيا بالعقوبات إذا لم تلتزم بالاتفاق، لأنه يعتقد أنهم سيلتزمون. وأضاف الرئيس الأميركي «إذا تصرفت تركيا بطريقة خاطئة، فإن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية على منتجاتها وعقوبات عليها». وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض خلال اجتماع لإدارته إن الولايات المتحدة لم تقدم أبدا أي تعهد للأكراد بالبقاء في المنطقة «400 عام» لحمايتهم، مضيفاً أنه لا يريد أن يترك قوات أميركية في سورية.

على صعيد متصل قال الاتحاد الأوروبي، امس إن الهجوم التركي في سورية يدعم تنظيم «داعش» ويهدد الأمن الأوروبي. ودعا الاتحاد الأوروبي أنقرة لوقف الهجوم في سورية وسحب قواتها واحترام القانون الدولي. وقال دونالد تاسك، رئيس الاتحاد الأوروبي «ندين العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سورية»، مؤكداً أن «اتفاق إطلاق النار لايثق به حتى المغفلون». فيما قالت الكتلة الأكبر في البرلمان الأوروبي إنه «يجب أن تتحمل تركيا العواقب الاقتصادية لسلوكها العدائي».

