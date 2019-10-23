عربيات ودوليات

أنقرة- الوكالات: دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الإيراني حسن روحاني، إلى إسكات الأصوات المزعجة التي تصدر عن بعض المسؤولين الإيرانيين حيال عملية «نبع السلام» التي أطلقتها تركيا في شمال سورية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة أنقرة، قبيل مغادرته إلى مدينة سوتشي الروسية للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال أردوغان «ثمة أصوات مزعجة تصدر من الجانب الإيراني، وكان ينبغي على السيد روحاني إسكاتها، فهي تزعجني أنا وزملائي».

وكان عدد من المسؤولين الإيرانيين، أعربوا عن رفضهم للغزو التركي للاراضي السورية.

