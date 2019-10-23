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دمشق- إسطنبول- الوكالات: أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن معركة إدلب هي «الأساس» لحسم الحرب المستمرة في بلاده منذ أكثر من ثماني سنوات، في تصريحات أدلى بها امس خلال زيارته خطوط الجبهة الأمامية ضد الفصائل الجهادية في المحافظة. وقال الأسد، وفق تصريحات نشرتها حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال زيارته لبلدة الهبيط جنوب محافظة إدلب، «كنا ومازلنا نقول إن معركة إدلب هي الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سورية».

ونشرت حسابات الرئاسية السورية على مواقع التواصل صوراً للرئيس السوري محاطاً بعسكريين وعلقت خلفهم خرائط. واعتبر الأسد أن «كل المناطق في سورية تحمل الأهمية نفسها، ولكن ما يحكم الأولويات هو الوضع العسكري على الأرض». وبعد ثماني سنوات من النزاع، استعادت قوات الجيش السوري السيطرة على نحو 60% من مساحة البلاد. ويسري منذ نهاية أغسطس، وقف لاطلاق نار أعلنته موسكو.

وتأتي تصريحات الأسد فيما تواصل قواته الانتشار في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا، لمؤازرة قوات سورية الديموقراطية في تصديها لهجوم تشنه أنقرة في المنطقة منذ 9 أكتوبر. وانتشرت وحدات من الجيش امس في محافظة الحسكة (شمال شرق)، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بعدما دخلت اخيرا إلى مدن عدة أبرزها مدينتا منبج وكوباني في محافظة حلب شمالاً.

وهاجم الرئيس السوري بحدة نظيره التركي رجب طيب أردوغان ووصفه بأنه بـ»لص، سرق المعامل والقمح والنفط، وهو اليوم يسرق الأرض»، بحسب ما نقلته «سانا».وأشار الاسد إلى أنه «بعد كل العنتريات التي سمعناها على مدى سنوات من البعض بأنهم سيقاتلون وسيدافعون..إلا أن ما رأيناه مؤخرا هو أن التركي يحتل مناطق كبيرة كان المفروض أنها تحت سيطرتهم خلال أيام كما خطط له الأميركي».

الى ذلك كشف مسؤولون أتراك إن بلادهم تجري عبر «قنوات سرية» اتصالات مع الحكومة السورية لتفادي المواجهة المباشرة في شمال شرق سورية حيث ينشر الجانبان قواتهما.

وقال ثلاثة مسؤولين أتراك إن الجانبين، مدفوعين بالحرص والحذر أقاما قنوات اتصال سواء في شكل اتصالات عسكرية ومخابراتية مباشرة أو بطريق الرسائل غير المباشرة عبر روسيا للحد من خطر المواجهة. وقال مسؤول أمني تركي لرويترز «نحن على اتصال مع سورية بشأن المسائل العسكرية والمخابراتية منذ فترة لتجنب أي مشاكل في أرض الميدان».

