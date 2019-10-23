عربيات ودوليات

تفتتح، اليوم، في مدينة سوتشي الروسية قمة روسيا- أفريقيا، برئاسة كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والمصري عبدالفتاح السيسي.

ويشارك في القمة الأولى بين القارة الأفريقية وروسيا الاتحادية، رؤساء حوالي 50 دولة وحكومة، بالإضافة إلى 8 منظمات إقليمية وغير إقليمية في القارة الأفريقية، وسيتم بحث العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدان المشاركة، وسبل تعزيزها وتطويرها.

وتعتبر القمة نقطة انطلاق نحو فتح آفاق جديدة للتعاون الروسي- الإفريقي، في خطوة للتأكيد على تعزيز تواجد موسكو في القارة الإفريقية.

وترى روسيا أن هناك قوى من بينها الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، تتنافس للاستفادة من إمكانيات القارة السمراء غير المستغلة حتى الآن، ولكنها تدرك مواطن القوة التي تقدر أن تنافس بها على الساحة الإفريقية، حيث تسعى موسكو إلى تعزيز تعاونها مع الدول الإفريقية في مجالات محددة، وهى مشروعات البنية التحتية خاصة الطاقة النووية، وتوفير التكنولوجيا المتقدمة خاصة في مجال الأقمار الصناعية، واكتشاف والتنقيب عن الموارد الطبيعية، فضلا عن دعم التعاون فى مجالات الصحة والتعليم والقضاء على الفقر.

وبدأت روسيا نشاطا دبلوماسيا في إفريقيا منذ العام الماضى، حيث قام وزير الخارجية سيرغي لافروف بزيارة لكل من أنغولا وموزمبيق وإثيوبيا وزيمبابوي وناميبيا، وزار نفس الدول فى مارس الماضى، وكلا من المغرب وتونس والجزائر في يناير الماضى، في إطار الجهود التي تستهدف التأكيد على أواصر الصداقة القوية مع الدول الإفريقية.

ويرى الخبراء أن روسيا من المؤكد سوف تستفيد في هذا الصدد من عضويتها في تجمع البريكس «البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا»، خصوصًا بنك البريكس للتنمية الذي يقدم التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات في الدول الإفريقية، والتأكيد على دعم الدول الإفريقية نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2063.

وقد بدأت التحضيرات لقمة سوتشي باستضافة فعاليات عقدت فى يونيو ويوليو الماضيين، أبرزها منتدى في مدينة سان بطرسبرغ للتعاون الاقتصادي، ثم الاجتماع السنوى لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي الذي أصبحت روسيا أحد المساهمين فيه منذ عامين، فضلا عن اجتماع للبرلمانيين الروس والأفارقة في موسكو. وتناقش قمة «روسيا- إفريقيا» قضايا مهمة، من بينها سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والإنساني بين الجانبين، مع التأكيد على إيجاد الطرق لتطوير التعاون الروسي- الإفريقي بطريقة منهجية، فضلا عن تبادل الآراء بشكل متعمق حول تطوير الإجراءات المنسقة لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وغيرها من التحديات والتهديدات للأمن الإقليمي والعالمي.

ومن المنتظر أن يفتتح الرئيسان بوتين والسيسي وفلاديمير بوتين، الجلسة العامة لمنتدى روسيا- إفريقيا الاقتصادي، الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة هي: تعزيز التعاون الاقتصادي، وإقامة مشروعات مشتركة، وتعاون في القطاع الإنساني والاجتماعي، بمشاركة أكثر من 3 آلاف شخص من رجال الأعمال والوزراء والخبراء الأفارقة والروس.

