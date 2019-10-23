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طوكيو- أ.ف.ب - «كونا»: استكمل امبراطور اليابان الجديد ناروهيتو امس مراسم اعتلائه العرش في حفل رسمي جرى في القصر الامبراطوري في طوكيو وفق الطقوس بحضور ألفي مدعو بينهم رؤساء دول وشخصيات كبرى من حوالى 180 بلدا. ومثل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في حفل التنصيب سمو الشيخ ناصر المحمد.

وقال ناروهيتو وبجانبه الامبراطورة ماساكو وكلاهما يرتدي لباسا تقليديا خاصا بهذه المراسم الاستثنائية «بعدما ورثت العرش بموجب الدستور وقانون البيت الامبراطوري أعلن تنصيبي الى البلد والعالم».وأصبح ناروهيتو (59 عاما) رسميا في الأول من مايو الامبراطور الـ126 لليابان غداة تخلي والده أكيهيتو عن العرش لأسباب صحية.غير أن عملية الخلافة في اليابان تتم وفق آلية طويلة تختتم باعلان التنصيب رسميا.

وقال ناروهيتو «أعد هنا أنني سأصلّي دوما من أجل سعادة الشعب الياباني والسلام العالمي» مبديا كذلك التزامه بالوقوف «بجانب الشعب للوفاء بواجباتي كرمز للأمة ولوحدة شعب اليابان». وجرى الحفل في «صالة الصنوبر» في القصر الامبراطوري بحضور أفراد العائلة الامبراطورية الذين ارتدوا ملابس تقليدي. ثم قام موظفون رسميون يعرفون باسم «جيجو» بازالة ستائر بنفسجية منسدلة من المظلتين اللتين تعلوان العرشين الامبراطوريين المنصوبين فوق منصّتين منفصلتين، فظهر الامبراطور والامبراطورة واقفين بلا حراك تحتهما. وبعد تلاوة الامبراطور اعلان تنصيبه المقتضب، قدم له رئيس الوزراء شينزو آبي تهانيه باسم الشعب الياباني. ثم رفع آبي ذراعيه الى الأعلى هاتفا ثلاث مرّات أمام الامبراطور «بانزاي»، متمنيا له بذلك طول العمر. وأطلقت عدة طلقات مدفعية خارج القصر قبل أن تغلق الستائر مجددا على الامبراطور وزوجته في ختام المراسم. وجرى قبل ذلك حفل مغلق صباح امس وفق الطقوس الشينتو «أبلغ» خلاله ناروهيتو أسلافه الامبراطوريين بتنصيبه.

وبين المدعوين الأجانب رؤساء دول منهم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو وممثلون عن عائلات مالكة أخرى مثل الأمير تشارلز عن بريطانيا. وكلف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي تمثيل فرنسا. وأرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كان أول قيادي أجنبي يلتقي الامبراطور الجديد في مايو وزيرة النقل ايلاين تشاو.

واقيمت في المساء مأدبة امبراطورية حضرها حوالى 400 مدعو من ممثلي الحكومة اليابانية وشخصيات أجنبية، كما يجري اليوم حفل شاي يحضره الامبراطور السابق أكيهيتو وزوجته ميشيكو. وأرجئ عبور الامبراطور وزوجته طوكيو في موكب طوكيو في مناسبة نادرة ليشاهد اليابانيون الزوج الامبراطوري ويحييه في 10 نوفمبر، اذ رأت الحكومة أنه من غير المناسب الابقاء على هذا الحدث الاحتفالي في حين لا يزال آلاف المنكوبين يعانون من عواقب الفيضانات الهائلة الناجمة عن الاعصار «هاجيبيس» الذي ضرب اليابان قبل عشرة أيام.

ويشكل تنصيب ناروهيتو مناسبة لتصدر الحكومة عفوا عن 550 ألف مواطن حكم عليهم بغرامات مختلفة لارتكابهم مخالفات لقانون السير أو مخالفات صغرى أخرى.

