عربيات ودوليات

واشنطن الوكالات: هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بضرب ايران اذا كانت هناك ضرورة لاتخاذ هذه الخطوة. وقال ترامب «سنضرب ايران اذا اضطررنا، ونحن مستعدون للحرب اذا كانت هناك ضرورة».

وفي 20 سبتمبر فرض ترمب عقوبات على البنك المركزي الايراني، وصندوق التنمية الوطني. وأكد أنه الذي سيقرر توقيت ضرب ايران. وأعلن ترامب عقب القرار المذكور أن العقوبات المفروضة على ايران هي الأقسى على الاطلاق. وحذر طهران من أن واشنطن تمتلك أقوى جيش في العالم، وأنه يمارس أقصى درجات ضبط النفس تجاه ايران.

ويمارس ترامب أقصى الضغوط على النظام الايراني لتعديل سلوكه ومنعه من دعم الارهاب في المنطقة.

الى ذلك أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي أن ايران زودت الحكومة الأميركية بقائمة من المعتقلين الايرانيين في أميركا لتبادلهم مع معتقلين أميركيين محتجزين لدى الولايات المتحدة. وأكد موسوي خلال مؤتمر صحافي أن ايران تطالب بالافراج عن مواطنيها المتهمين بانتهاك العقوبات الأميركية في الولايات المتحدة ودول أخرى، وأضاف: «لقد قدمنا قائمة حول التبادل وأعطينا أسماء يجب اطلاق سراحهم».

ولم يذكر موسوي أسماء الأشخاص المدرجين في القائمة، لكن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، أعلن في تصريحات الاثنين أنه كان يتفاوض على تبادل محتمل للسجناء بين البلدين عبر السفارة السويسرية في طهران، لكن المحادثات توقفت»، حسب قوله. وقال ظريف ان ايران قدمت من خلال سويسرا أسماء السجناء الذين تريد تبادلهم، مضيفا أنه كان يتابع وضع البروفيسور مسعود سليماني، وهو سجين ايراني في الولايات المتحدة معتقل لانتهاكه العقوبات.

وكان سليماني قد مثل في يونيو الماضي، أمام محكمة فدرالية أميركية بعد احتجازه لمدة ثمانية أشهر عندما دخل الولايات المتحدة بصفته عالما مرموقا ينوي اجراء أبحاث طبية.

واعتقل سليماني، عندما كان قادما من طهران لاستكمال المرحلة الأخيرة من أبحاثه حول علاج مرضى السكتة الدماغية كباحث زائر في مستشفى «مايو» الشهيرة في مينيسوتا.

لكن السلطات الأميركية قبضت عليه أثناء هبوطه في شيكاغو واتهمه ممثلو الادعاء في أتلانتا بأنه واثنين من طالباته السابقين بالتآمر ومحاولة تصدير المواد البيولوجية من الولايات المتحدة الى ايران دون اذن، في انتهاك للعقوبات الأميركية، ويواجه عقوبة مدتها 20 عامًا في السجن.

أما الطالبتان السابقتان، محبوبة قائدي ومريم جزائري، اللتان تعيشان في الولايات المتحدة، أفرج عنهما بكفالة، في انتظار المحاكمة.

أما أبرز المعتقلين الأميركيين فهو روبرت ليفنسون، الضابط السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالية «اف بي آي» الذي اختفى في مارس 2007 أثناء رحلة له كمحقق خاص في جزيرة كيش الايرانية. وكانت الولايات المتحدة قد رفعت من قيمة المكافأة النقدية من مليون الى 5 ملايين دولار للمساعدة في العثور على روبرت ليفنسون، خاصة بعد معلومات أكدت أنه ما زال على قيد الحياة قبل حوالي ثلاث سنوات.

