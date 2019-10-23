عربيات ودوليات

الرياض الوكالات: بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر عددا من القضايا الامنية والدفاعية المشتركة. وذكرت وكالة الانباء السعودية «واس» امس انه تم خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها. واضافت انه تم استعراض علاقات الصداقة السعودية- الاميركية واوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين. وكان وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر وصل الى الرياض الاثنين في اول زيارة له للسعودية منذ تولي منصبه هذا الصيف. وبحث اسبر مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية المشتركة. وذكرت «واس» ان الجانبين بحثا عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك لدعم الامن والاستقرار والدفاع عن المصالح المشتركة ضد أي تهديدات.

الى ذلك قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، انه لا توجد أي وساطة بين بلاده وايران، مشيرًا الى أنه «يقع على عاتق النظام الايراني تغيير سلوكه واظهار حسن النوايا بالأفعال بدلًا من الأقوال»، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وكرر وزير الدولة السعودي، في محاضرة بالمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية «تشاتام هاوس»، في لندن اتهام ايران بالوقوف خلف الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو السعودية، الشهر الماضي، مضيفًا أن» ايران لا تحترم سيادة الدول ولا القانون الدولي».

