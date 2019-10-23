عربيات ودوليات

بيروت- أ.ف.ب: خرج اللبنانيون مجددا امس الى الشوارع لليوم السادس على التوالي، غير آبهين باجراءات اصلاحية جذرية اتخذتها الحكومة في محاولة لامتصاص نقمة المتظاهرين المصرّين على التمسك بمطلب رحيل الطبقة السياسية بأكملها. واعتمدت الحكومة اللبنانية الاثنين رزمة اجراءات اصلاحية، عبر اقرارها موازنة العام 2020 مع عجز نسبته 0,6% واجراءات من خارجها لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة. وتتمحور أبرز الاجراءات حول خفض النفقات العامة للدولة والموافقة على بدء تنفيذ مشاريع اصلاحية وردت في مؤتمر «سيدر».

وقال حسين العالية (36 عاما) وهو سائق حافلة لنقل الركاب من سكان الضاحية الجنوبية لبيروت خلال وجوده في ساحة الشهداء وسط بيروت «ورقة الحكومة لن تمر. اذا كانوا قادرين على وضعها واقرارها خلال ثلاثة أيام، فلماذا لم يقروها منذ ثلاثين عاماً؟». وأكد عزمه على الاستمرار في التظاهر مع «الشعب اللبناني» موضحاً «نزلنا من كل الطوائف الى الشارع لاسقاط الدولة بأكملها».

واحتشد الآلاف من اللبنانيين في الشوارع في مختلف المناطق منذ الصباح وعملوا على قطع الطرق الرئيسية في وقت مبكر فيما حاولت وحدات الجيش اللبناني التفاوض مع المتظاهرين لاقناعهم بفتح الطرق. وأمام مصرف لبنان المركزي في بيروت تجمّع عشرات من المتظاهرين مرددين شعارات «يسقط يسقط حكم المصرف» احتجاجاً على «السياسات المالية» المتبعة في البلاد ويعتبر هؤلاء أن القطاع المصرفي، الذي يعود له الجزء الأكبر من ديون الدولة، شريك في افقار اللبنانيين. وأبقت المصارف والجامعات وغالبية المدارس أبوابها مغلقة مع تعذّر الوصول اليها جراء قطع الطرق.

وتتضمن خطة الحكومة الانقاذية وفق خبراء اقتصاديين اصلاحات جذرية، لم يكن ممكناً التوصل اليها لولا خروج اللبنانيين من مختلف المناطق في تحرك غير مسبوق على خلفية قضايا مطلبية ومعيشية. ومن أبرز بنود هذه الخطة، أن يساهم القطاع المصرفي والمصرف المركزي بخفض العجز بقيمة تتجاوز خمسة آلاف مليار ليرة (3,3 مليارات دولار) خلال العام 2020 وزيادة الضريبة على ارباح المصارف. كما تتضمن اجراء دراسة لخصخصة جزئية أو كلية للعديد من المؤسسات والقطاعات العامة، ضمنها قطاع الهاتف المحمول، ومرفأ بيروت، وكازينو لبنان وخطوط طيران الشرق الأوسط.وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) في القيام باصلاحات بنيوية وتأهيل المرافق العامة وتحسين الخدمات والبنى التحتية ويجد اللبناني نفسه مضطراً لأن يدفع كلفة الخدمات الأساسية مضاعفة كالكهرباء والمياه التي لا تتوافر دائما كما تعد كلفة الاتصالات الخليوية في لبنان من الأكثر ارتفاعاً في المنطقة.

