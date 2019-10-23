مال وأعمال

كشف مصدر اقتصادي حكومي عن قيام الكويت ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار بهيكلة واسعة للكثير من استثماراتها في دول تشهد مخاطر اقتصادية سواء بسبب تداعيات الحرب التجارية أو بسبب الخروج البريطاني المرتقب من الاتحاد الأوربي.

وقال المصدر لـ «النهار» استطاعت الهيئة العامة للاستثمار التخارج من عدة استثمارات غير مستقرة وحولت تلك الاستثمارات لأخرى أكثر اَماناً ، موضحا ان تلك العمليات تمت بعد دراسات مستفيضة حددت الاستثمارات المعرضة للخسائر والاستثمارت المتوقع لها نمواً وسط الأزمات.

وأشار المصدر الى أن التخارجات استهدفت شركات ستتأثر مباشرة من الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي وشركات أخرى ستكون عرضة لخسائر قاسية حال تطور النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأميركية من جهة والعملاق الصيني من جهة أخرى.

وتابع قائلاً: رغم المخاطر العالمية تحقق الهيئة العامة للاستثمار عوائد جدية مقارنة بصناديق الاستثمار العاليمة الأخرى فقد لامست أصولها المدارة نحو 600مليار دولار.

ونوه المصدر الى أن هيئة الاستثمار لا تنوي التوسع في السوق المحلي عبر الاستحواذ على شركات بل تنوي تمكين القطاع الخاص من قيادة الدفة محليا.

وتنتهج الهيئة العامة للاستثمار سياسات حذرة للغاية في ادارة أموال الدولة مستهدفة تحقيق عائد على الاستثمار الطويل المدى للاحتياطيات المالية التي كلفت بادارتها نيابة عن الحكومة بما يكفل توفير مصدر ايرادات بديل عن الايرادات النفطية.

وقامت الهيئة مؤخراً بتحديث استراتيجيتها الاستثمارية لكي تتحرك ضمن أفق استثماري طويل الأجل، لديه القدرة على تحمل المخاطر واستيعاب التقلبات السوقية القصيرة المدى، من خلال دراسة المناطق التي تنوي الاستثمار فيها دراسة مستفيضة، وفحص العديد من العوامل والمؤشرات المالية والاقتصادية والتنظيمية، ومنها: حجم الاقتصاد، معدلات النمو الاقتصادي، مؤشر سهولة الأعمال، التسهيلات الضريبية، استراتيجيات التخارج من السوق وغيرها من العوامل، وتنويع الأوعية الاستثمارية. وأشارت الى حرص الهيئة على تنويع الأوعية الاستثمارية، بما يساعد في تحقيق العوائد المستهدفة، وبأقل المخاطر الممكنة، حيث تتوزع استثماراتها على مختلف انواع الاصول الاستثمارية، ومنها الاستثمار في الاسهم والسندات وصناديق المساهمات الخاصة والاستثمارات البديلة والعقار، مع الاحتفاظ بجزء من الاموال السائلة لاستخدامها عند الحاجة.

