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مال وأعمال

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البورصة باللون الأخضر والمؤشر العام ارتفع 23.3 نقطة


أنهت البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع المؤشر العام 23?3 نقطة ليبلغ مستوى 5774?06 نقطة بنسبة ارتفاع 0?41 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 216?18 مليون سهم تمت من خلال 7340 صفقة نقدية بقيمة 28?9 مليون دينار.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 20?31 نقطة ليصل إلى مستوى 4755?06 نقطة بنسبة 0?43 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 173?7 مليون سهم تمت عبر 4883 صفقة بقيمة 10?3 ملايين دينار.
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 24?9 نقطة ليصل إلى مستوى 6296?5 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 42?4 مليون سهم تمت عبر 2457 صفقة بقيمة 18?5 مليون دين.
وكانت شركات (ورقية) و(سكب ك) و(وطنية د ق) و(قيوين ا) و(أسمنت خليج) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أعيان) و(التعمير) و(أرزان) و(أهلي متحد) و(أجوان) الأكثر تداولا فيما كانت شركات (كويت ت) و(التعمير) و(الأنظمة) و(اكتتاب) و(العقارية) الأكثر انخفاضا.


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