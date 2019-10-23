مال وأعمال

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أن 52 في المئة من المقبولين للعمل لديها رفضوا الالتحاق بالعمل، مشيرة إلى أن عدد المقبولين للعمل لديها منذ 2013 وحتى 2019 بلغ 2029 موظفاً بناء على 46 إعلاناً للتقدم للوظائف، فيما بلغ عدد من لم يباشر العمل بها واستقال منهم حوالي 1055 موظفاً بلغت نسبتهم 52 في المئة.

وأفادت «التأمينات» في ردها على سؤال برلماني أن السبب وراء طلبها تعديل جدول مرتباتها مرده إلى عدم قدرة المؤسسة على سد احتياجاتها من الموظفين وجذب الكفاءات اللازمة للنهوض بأعبائها في ضوء التزايد المستمر في الأعمال والعمليات التي تقوم بها لتنفيذ أنظمة التأمينات الاجتماعية، لافتة أن المؤسسة طلبت بتاريخ 2011 و2013 و2018 و2019 تعديل جدول مرتباتها باضافة عنصر جديد للجدول القائم يقرر زيادة في المرتبات في صورة علاوة تشجيعية تضاف إلى البدلات أسوة بما هو معمول في بعض الجهات الحكومية وبما يسهم في الحفاظ على الخبرات واستقطاب الكفاءات.

وأوضحت أنه في ضوء توصية مجلس إدارة المؤسسة ولجنة التدقيق والمخاطر بضرورة دراسة جدول المرتبات وتعديلاتها، فقد تم تشكيل لجنة لإعداد دراسة شاملة للموضوع من جميع جوانبه، وانتهت الدراسة إلى زيادة في المرتبات في صورة علاوة تشجيعية تضاف إلى البدلات أسوة لما هو معمول به في الجهات الحكومية، وعليه فقد قامت المؤسسة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بطلب تعديل جدول مرتباتها.

وأوضحت أن عدد من استقال من المؤسسة منذ الأول من يناير 2017 إلى 31 يوليو 2019 بلغ 247 موظفاً منهم 26 استقالوا للتقاعد و221 استقالوا في الغالب إلى ضعف المرتب وضغط العمل وحجمه.

