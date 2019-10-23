مال وأعمال

أكد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي «بيتك» عدم تعرض وحدة البنك في تركيا لأي آثار سلبية نتيجة العقوبات الأميركية التي استهدفت بنك «خلق» التركي.

وقال مازن الناهض لـ«العربية»، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، إن «بيتك» يدرس حالياً رسملة البنك الجديد والخيارات المتاحة.

وأكد الناهض أنه «لا توجد خطط حالياً لإصدار صكوك لارتفاع السيولة لدى بيتك».

وحول مخصصات القروض غير العاملة، قال الناهض إن «بيتك» اتخذ مخصصات بـ 4.6 ملايين دينار وحدته التابعة في تركيا.

وأشار إلى أن نمواً في وحدات «بيتك» التابعة في البحرين وتركيا، يسجل أداءً أفضل من الكويت في الوقت الحالي.

وبشأن صفقة الاندماج المرتقبة، توقع الناهض إتمام اندماج «بيتك» مع الأهلي المتحد البحريني بنهاية 2021، موضحاً أن عملية الاندماج ستتم على مراحل.

وقال الناهض إن عملية تحويل الأصول غير المتوافقة مع الشريعة لـ «الأهلي المتحد» ستأخذ وقتاً.

وأكد أن 44 في المئة من أصول «الأهلي المتحد» متوافقة مع الشريعة في الوقت الحالي.

وأعلن «بيتك» أمس الاثنين، عن بياناته المالية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بأرباح تجاوزت 190 مليون دينار بارتفاع 12.7 في المئة.

كما ارتفعت أرباح البنك 12.1 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي، لتصل إلى 82.83 مليون دينار مقارنة بـربح قدره 73.89 مليون دينار بالفترة نفسها من العام الماضي.

