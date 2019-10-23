مال وأعمال

أوضح بنك الكويت المركزي أنه تم إصدار تعميم للبنوك خلال الشهر الحالي بشأن إعداد استراتيجية صياغة المستقبل بحيث تتضمن رؤية كل بنك وأهداف الاستراتيجية نحو كيفية تطوير المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة باستخدام التقنيات المالية الحديثة ذات الجودة العالية والآمنة بكلفة منخفضة وذلك لخدمة المجتمع، على أن تتم مناقشة استراتيجية كل بنك قبل نهاية العام الحالي.

واضاف أنه قام بوضع خطة عمل متكاملة لمشروع نظام الكويت الدولي للمدفوعات بالتعاون مع البنوك الملحية كمشروع وطني رائد في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك بهدف تدعيم ركائز الاستقرار المالي للاقتصاد الوطني، وتوفير حلول تقنية متكاملة لتسوية العمليات المصرفية فيما بين الجهات المشاركة في ظل تسارع النمو في استخدام الخدمات المصرفية الالكترونية، حيث يشمل المشروع منظمومة شاملة من أنظمة الدفع والتسوية الالكترونية فيما بين المؤسسات المالية، وكذلك الأفراد المبادرين وأصحاب الأعمال، مشيراً أنه من المتوقع إطلاق الأنظمة الآلية خلال عامي 2020 و2021.

وأضاف المركزي أنه لم يتلق أي طلب من الجهات المعنية بشأن طرح خدمة apple pay على الرغم من توفير بنك الكويت المركزي للبينة التحتية للازمة لإطلاق الخدمة، ولفت في رده على سؤال برلماني أن البنك يعمل على دعم المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال المتطورة في مجال صناعة الخدمات المالية الحديثة، حيث تم إصدار الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية Regulatory Sandbox اتساقاً مع تعليمات تنظيم أعمال الدف الالكتروني للأموال، وذلك لدعم المبادرات المبتكرة في هذا المجال، وتمكينها بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، وتوفير الفرصة لمقدمي المنتجات والخدمات المالية المبتكرة لطرح ما لديهم من ابتكارات وفق منهجية لا تعرض النظام المالي والمصرفي لمخاطر، وفي إطار معيار الابتكار والقيمة المضافة التي يقدمها المنتج أو الخدمة المقترحة، فأنه يتم تقييم هذه الخدمات في مجال التقنيات المالية من جوانب متعددة منها التوافق مع التعليمات الرقابية وسلامة الإجراءات التشغيلية إلى جانب سرعة الأداء والتنفيذ وتوفير معايير أعلى للأمان مع زيادة الكفاءة تحسين الجودة.

وذكر المركزي أنه يحرص على متابعة جميع الأحداث والتطورات الدولية فيما يتعلق بأنظمة الدفع، وفي سبيل ذلك يجري الترتيبات اللازمة مع الهيئات والمؤسسات الدولية لعقد اللقاءات والندوات، بما يضمن الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في هذه المجال مع إشراك وحدات الجهاز المصرفي للارتقاء بالمنتجات والخدمات التي يتم طرحها في السوق المحلي من خلالهم.

