مال وأعمال

أعلن مستثمرون كويتيون عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم في السوق المصري، خاصة في مجال صناعة وصيانة السفن بإقليم قناة السويس، والبنية التحتية بالمطارات.

جاء ذلك خلال لقائهم مع وزيرة الاستثمار المصرية، سحر نصر، بعدد من المستثمرين الكويتيين بحضور المستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، في بيان إن البنك شاهد على تطور بيئة الاستثمار في مصر، سواء في الجانب التنفيذي أو الجانب التشريعي.

وأشار ناصر الساير، إلى أن البنك استثمر في مصر نحو مليار دولار، منذ دخوله السوق المصري في عام 2007، حيث تتم إعادة استثمار كافة أرباح البنك في السوق المصري بسبب بيئة الاستثمار الجيدة والعائد المرتفع للاستثمار، ليصبح عدد فروع البنك 50 فرعاً، يعمل بها 1600 موظف.

وبدوره أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد علي الغانم، أن الشركات الكويتية تبحث فرص الاستثمار في مجال إنشاء أرصفة صناعة وصيانة السفن بإقليم قناة السويس، لأن مصر لديها الإمكانية لأن تكون المركز الإقليمي لهذه الصناعة الهامة، بسبب تنافسية الموقع والعمالة والبيئة الاستثمارية.

ومن جهته، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة عن رغبة شركته الاستثمار في مجال البنية الاساسية للمطارات، وإنشاء صالات طيران خاصة بالشركة، بسبب كثافة رحلات طيران الجزيرة من وإلى مصر.

وأشار مروان بودي، إلى طيران الجزيرة هو المشغل الثاني للطائرات في مصر بعد الشركة الوطنية «مصر للطيران»، موضحاً أنه كل 4 ساعات هناك طائرة تابعة لطيران الجزيرة تُحلق بالأجواء المصرية وجميع المطارات المصرية.

