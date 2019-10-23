مال وأعمال

نيويورك: كرمت منظمة أبانا الأميركية العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي بمنحها جائزة «أبانا» للإنجاز بنسختها الـ 35، وهي الجائزة التي يتم منحها للشخص الذي يجسد الريادة المتميزة في الأعمال المصرفية والمالية، والذي ظهر التزامًا ثابتًا بالتعاون المهني الإيجابي بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

منظمة (أبانا) هي المنظمة الأميركية البارزة المعنية بالمهنيين العاملين في القطاع المالي والمؤسسات المالية ذات الاهتمام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تم ذلك من خلال حفل تكريم أقيم في مدينة نيويورك، بحضور أكثر من مئة مدير تنفيذي و500 شخص. والذي انطلق بكلمة ترحيبية من قبل رئيس مجلس إدارة منظمة أبانا محمود ممداني والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة «كارلايل» ديفيد م. روبنستاين واللذان استعرضا الدور الريادي للهيئة العامة للاستثمار في ظل إدارة فاروق بستكي.وفي كلمة له خلال حفل التكريم قال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي «أتقدم بالشكر لمنظمة أبانا لمنحها لي هذا التكريم وأتقدم للقائمين عليها بأسمى التهاني والتبريكات لاحتفال المؤسسة بعامها الـ 35، والتي تمثل جسراً بين القطاع المالي في أميركا الشمالية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنني أقف اليوم أمامكم لقبول هذه الجائزة بكل تواضع بين العديد من أصدقائي وزملائي. وإنه لشرف وامتياز عظيم لي أن أتبع خطى الكثير من المخضرمين في القطاع المالي».

