مال وأعمال

أكدت وكالة موديز لعلاقات المستثمرين تصنيف القوة المالية لمجموعة الخليج للتأمين عند الفئة (A3)، مع نظرة مستقبلة مستقرة.

وبحسب تقرير الوكالة ، يعكس تصنيف القوة المالية المركز القوى للمجموعة في أسواقها المُستهدفة، بالإضافة إلى مكانتها الراسخة وعلامتها التجارية المميزة في المنطقة.

ونوه التقرير إلى الربحية القوية والمتسقة التي تتمتع بها «الخليج للتأمين، مع عائد على رأس المال (ROC) بواقع 10.4 في المئة في الفترة بين 2014 - 2018.

كما أشارت «موديز» في تقريرها إلى القيمة السوقية الجيدة للشركة، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 112 مليون دينار (368 مليون دولار)، والتي تمثل 15 في المئة من إجمالي الأصول في عام 2018.

وترى الوكالة أن أبرز المخاطر التي تقابل نقاط القوة في المجموعة هي الاستثمارات الكبيرة في الأصول عالية المخاطر (HRA) والتي تمثل 127.3 في المئة من حقوق المساهمين كما في نهاية العام المالي الماضي.

وأوضحت الوكالة أن التوسع الجغرافي للمجموعة في المنطقة قد يحمل كذلك بعض المخاطر، بالإضافة ضغوط السيولة المدفوعة بالتأخير في صرف الأقساط المتعلقة بالبرنامج الطبي للمتقاعدين في الكويت، والذي تُديره «الخليج للتأمين» بزيادة كبيرة في القروض مما أدى لارتفاع الرافعة المالية (الدين كنسبة مئوية من رأس المال) إلى 29.3 في المئة بنهاية 2018 من نحو 19.6 في المئة في نهاية عام 2016.

وتُعد «الخليج للتأمين»، التي تم تأسيسها في العام 1962، مجموعة تأمينية مُركبة من الدرجة الأولى، وتعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتمتع بمكانة رائدة في أسواقها الرئيسة المُستهدفة في الكويت والأردن والبحرين، بالإضافة إلى 3 مراكز تمتلكها في مصر.

وتمثل هذه البلدان الأربعة 86 في المئة من إجمالي الأقساط المُكتتبة في عام 2018، بينما تشكلت البقية من خلال عمليات مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

