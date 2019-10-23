مال وأعمال

اختتمت فعاليّــة الـ «ليـــغو شــوز» يوم 19 أكتوبر الماضي في معرض الكويت الدولي، بعد ان لاقت نجاحًا منقطع النظير، حــيث جذبت أعداداً كبيرة من العائلات والحضور الذين قُــدّر عددهم بــ 19,000 زائر حيث تم استخدام 22,000,000 مكعبات من الليــغو.

ويُذكر بأن هذه هي المرة الأولى التي تستقطب فيها الكويت هذه الفعاليّة وذلك بالتعــاون مع شركة لوكل فليفر للتسويق والعلاقات العامة. حيث أتــاحت الـ «ليـــغو شــوز» للزوار الفرصــة للإستمتاع بتجربة فريدة تضمـنّت على أكثر من 22 منطقة ترفيهية، ومجسّـمات بالحجم الطبيعي مصنوعة كُــلياً من الليــغو، وأهم شخصـيات وأفلام الليــغو المفضلة لدى الجميع. فضلاً عن ذلك، تضمّنت الفعالية على أقـسام مُخصصّة للرعاة والتي زخرت بالأنشــطة الترفيهــيّة الممتعة التي تتناسب مع جميع أفراد العائـلة. وكان من بين الرعاة شركة السينما الكويتية، وشركة زين للإتصالات، بنك الكويت الوطني، وعيادة أسنان تـاور، والخطوط الجوية الكويتية، شـركة علي الغانم وأولاده للسيارات، مياه أبراج، شركة 4 FEST، Eventat ، X-Cite AlGhanim، ومعرض الكويت الدولي.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة لوكل فليفر، عبد الله بوفتين: «أردنا أن نجعل من الـ «ليـــغو شــوز» حدث بارز يُـرافق جميع عشاق الليــغو حتى بعد مُـغادرتهم الفعّــاليّة، وخاصةً لأن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها في الكويت فعّــاليّة الـ «ليـــغو شــوز». ونحن نشعــر بالفخر بالنتائج وردود الفعل التي تلقيناها حتى الآن، فبالنسبة لنا، أعداد الزوار تُـعتبر دليل قــاطع وملمــوس على نجاح الفعّــاليّة. ونحن نتطلع إلى تنظيم الـ»ليـــغو شــوز» مرة أخرى، في المستقبل القريب».

وأوضح رئيس فريق إدارة التواصل والعلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي: «نحن فخورون برعـاية فعّاليّة الـليغو شوز وذلك لِـما لها من قيمة مضافة حقيقية للأطفال والكبار على حد السواء، ونحن ندرك مدى أهمية الإسهام والمشاركة في مثل هذه الفعاليات ودورها في تنمية مهارات الأطفال من خلال اللعب البـنّـاء».

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في أسنان تاور، الدكتور عيسى العيسى: «نحن مسرورين للغاية برعايتنا لـ فعّــاليّة الـ»ليـــغو شــوز». لأننـا ننظر لمثل هذه الفعّالـيّة ليس فقط كـنشاط ترفيهي وإنـمّـا كـفكرة أكثر شمــوليّـة تُـساعد في تنميّـة وتطوير قدرة الأطفال على التركيز والتحليل حتى يتمكنوا من البنـاء والإحتفــال بالوصول إلى النتيــجة المرجـوّة لما قــاموا بابتكاره».

ومن جانبه علّق الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة زين الكويت، وليد الخشتي قائلاً: «نحن سُعداء في «زين» لرعايتنا الرئيسية لفعاليّة الـ «ليـــغو شــوز»، والتي لاقت نجاحاً وحضوراً كبيراً من العائلات والأطفال، حيث أتت رعايتنا لهذه الفعالية في إطار استراتيجيتنا لتشجيع التعليم والإبتكار، والتي تحرص زين من خلالها على المساهمة في تنمية وتطوير القدرات التعليمية والإبداعية المختلفة لدى الفئات العمرية الشابة وخاصةً الأطفال، وتقديم الدعم والمساندة لكل جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بنواحي الإبداع وتخدم المجتمع».

