مال وأعمال

أبرمت مجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» شراكة مع «Brilliant Lab»، المسرعة الخاصة بالمشاريع التكنولوجية الناشئة، التي بدأت اعمالها في تسريع وتطوير المشاريع التكنولوجية في الكويت منذ 2013، حيث يستثمر البنك في الشركة عن طريق ذراعه الاستثمارية، «بيتك كابيتال للاستثمار».

وتأتي رعاية «بيتك» لـ «Brilliant Lab» ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية والحرص على دعم مبادرات الابتكار والتطور العلمي التكنولوجي ، الأمر الذي يعكس اهتمام «بيتك» بشريحة الشباب ورعاية مواهب الشباب، فضلاً عن تأسيس جيل قادر على مواكبة أحدث التقنيات. وقام وفد من مجموعة «بيتك» بزيارة لأفتتاح فرع «Brilliant Lab» في البحرين بحضور الرئيس التنفيذي لـ «بيتك» البحرين عبدالحكيم الخياط ورئيس الملكية الخاصة والاستثمار المباشر في «بيتك كابيتال» محمد حمد الهاجري لمقابلة المبادرين المقيمين في الشركة. وقال الخياط في تصريح صحفي إن «Brilliant Lab» تقدم خدمات متميزة وتستعين بالخبرات العالمية المتميزة الأمر الذي يضيف ميزة تنافسية. وحول اختيار البحرين مقراً رئيساً للشركة، أشار الخياط إلى أن ذلك يعود إلى ثقتهم وإيمانهم بمملكة البحرين وموقعها الاستراتيجي في المنطقة. من ناحيته، قال الهاجري: «إن هذه الزيارة التي تعد الأولى إلى «Brilliant Lab»، بعد الافتتاح، تسعدنا كثيرا كوننا عاصرنا «Brilliant Lab» منذ البداية. ولدينا إيمان راسخ بالمواهب والشركات الناشئة «Startups». كما نسعى إلى تقديم بيئة عمل مناسبة لهذه الشركات المبادرة للمساهمة في نجاحهم. كما اشاد بالمقومات المحلية في مملكة البحرين التي تساهم بتواجد ارضية خصبة للشركات الناشئة.

وذكر مؤسس «Brilliant Lab» ندا الديحاني أن هذه المسرعة توفر برامج تدريبية وتأهيلية يحتاجها اي مبادر في قطاع المشاريع التكنولوجية، مضيفاً أنهم في الشركة يوفرون المعسكرات التدريبية ويستعينون بخبرات من جميع انحاء العالم مثل جامعات «Stanford» و«IE Business School». وقال:» نعمل على هذا المشروع منذ 7 سنوات، وهناك اكثر من 70 مشروعاً تكنولوجياً من الكويت. وتعد الشراكة المتميزة مع مجموعة «بيتك» فرصة مهمة لتطوير هذه المسرعة». وأضاف الديحاني انه تم بناء مقر مساحة عمل مشترك على مساحة 800 متر مربع في قلب العاصمة البحرينية - المرفأ المالي، توفر خدمات الترخيص والمكاتب ومساحات العمل المشتركة للمشاريع التكنولوجية التي تطمح الى التوسع في السوق الخليجي، مؤكدا إن الشراكة مع مجموعة «بيتك» من خلال ذراعها الاستثماري «بيتك كابيتال « ياتي ايمانا باهمية المشاريع الناشئة التي تساعد الشركات الكبيرة على التحويل الرقمي لخدماتهم. تجدر الإشارة إلى أن «شركة بيتك كابيتال للاستثمار»، استثمرت في شركات ناشئة مثل «Coded» و«Skiplino» وغيرها الكثير من الشركات ما يحقق فائدة مشتركة لمجموعة «بيتك» من حيث مسيرة التحول الرقمي لمجموعة «بيتك» وللشركات الناشئة من حيث الشراكة مع مجموعة «بيتك»، وهو ما يؤكد الدور البارز لـ «بيتك» بالاهتمام بتطوير المجتمع وإبراز إنجازات أبنائه على مختلف الأصعدة.

