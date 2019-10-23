مال وأعمال

دعت وزارة التجارة والصناعة جميع المهنيين لابداء ملاحظتهم حول مسودة القرار المنظم لقطاع الغيار المستعملة في السيارات وضمان اصلاح الاعمال الميكانيكية والكهربائية وتضمنت المسودة مايلي:

المادة (1): تسري أحكام هذا القرار بشأن تنظيم ضمان ورش الإصلاح - الكراجات- ومراكز الصيانة لقطع الغيار المستعملة والتي يتم تركيبها أو تجهيز المركبات بها على النحو الوارد تفصيلا في المواد التالية.

المادة (2): لا تقل مدة ضمان الصيانة أو الاصلاح او التركيب عن 30 يوما تبدأ من التاريخ المبين بفاتورة ورشة الاصلاح أو مركز الصيانة مع مراعاة المواد التالية.

المادة (3): لا تقل مدة ضمان الماكينة المستعملة عن 30 يوما تبدأ من تاريخ تركيبها.

المادة (4): لا تقل مدة ضمان ناقل الحركة المستعمل - الجير - عن 30 يوما تبدأ من تاريخ تركيبه، ولا تقل هذه المدة عن 3 أشهر إذا كان ناقل الحركة معاد إصلاحه - مجفت - ويستثنى من ذلك سيارات السباق فلا تقل مدة الضمان بشأنها في جميع الأحوال عن 30 يوما تبدأ من تاريخ التركيب.

المادة (5): لا تقل مدة ضمان الهيدروليك الجديد عن 60 يوما، والهيدروليك المستعمل عن 15 يوما، ولاهيدروليك المجدد عن 30 يوماً تبدأ من تاريخ التركيب، كما لا تقل مدة ضمان طرمبة الهيدروليك عن 10 أيام تبدأ من تاريخ تركيبه.

المادة (6): لا تقل مدة ضمان تكييف السيارة - الكمبروسر- عن 60 يوماً تبدأ من تاريخ تركيبه، ولاتقل مدة ضمان تعبئة غاز التكييف عن 30 يوما من تاريخ التعبئة.

المادة (7): لا يجوز بيع قطع غيار مستعمل لفرامة القرصية (أسطوانة الكوابح).

المادة (8): المهارات والموارد: تلتزم ورشة الاصلاح أو مركز الصيانة بصيانة أو اصلاح المركبة أو تركيب القطع نظير كلفة مالية مناسبة، وعليها توظيف المهارات المهنية وتوفير الموارد اللازمة بما يضمن جودة الصيانة أو الاصلاح أو التركيب.

المادة (9): سجل أعمال الصيانة: تلتزم ورشة الاصلاح أو مركز الصيانة بانشاء سجل يتضمن جميع أعمال الصيانة والاصلاح أو التركيب التي تجريها على المركبة، كما عليها فتح ملف لكل سيارة على حدة مع بيان المبالغ النقدية وتسلم نسخة للعميل بهذا الشأن.

المادة (10): تحدد ورشة الاصلاح أو مركز الصيانة بعد فحص المركبة الأعمال المطلوبة لاصلاحها وموعد الانتهاء منها وكلفتها. ولمالك المركبة الحق في قبول أو رفض الصيانة أو الإصلاح أو التركيب.

المادة (11): قطع الغيار القديمة: للمستهلك معاينة قطع الغيار القديمة إذا لم يدفع ثمن القطعة التي حلت محلها (الجديدة)، ويجب تسليمه القطعة القديمة اذا دفع ثمن القطعة الجديدة، فان كانت القطعة القديمة ضارة بالبيئة، فعلى ورشة التصليح أو مركز الصيانة التصرف فيها أو التخلص منها بطريقة آمنة.

المادة (12): للمستهلك طلب تغيير القطعة التي تم تركيبها في المركبة متى ثبت أنها لا تعمل وفقا لتقرير ادارة الفحص الفني بادارة المرور خلال الفترات المبينة في المواد (3) و(4) و(5) و(6).

المادة (13): يسقط ضمان الصيانة أو الاصلاح أو التركيب اذا اتضح أن العيب أو العطل كان بسبب سوء استعمال المستهلك، أو اهماله، أو بسبب الحوادث أو الأعمال التخريبية متى تم اثبات ذلك بتقرير من الفحص الفني بادارة المرور والا اعتبر ضمان الصيانة أو التصليح أو التركيب ساريا.

المادة (14): الاستعانة بالخبرات الفنية: تضع الوزارة آلية للاستعانة بالخبرات الفنية لابداء الرأي في شكاوى المستهلكين ذات الطابع الفني.

