مال وأعمال

ينظم بنك بوبيان للعام الثاني على التوالي حملة «تخطى حاجز السمنة.. الحلول بسيطة وممكنة» وذلك بالتعاون مع رابطة السمنة الكويتية وشركة نوفو نورديسك وذلك يومي الجمعة والسبت 25 و26 اكتوبر في مجمع الافنيوز في اطار الاحتفال باليوم العالمي للسمنة . وقال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك قتيبة صالح البسام ان تنظيم الحملة هذا العام يأتي انطلاقاً من النجاح الذي حققته الحملة العام الماضي بالتعاون مع رابطة السمنة الكويتية، حيث تضمنت الحملة فحوصات واستشارات ونصائح طبية للجميع من زائري مجمع الافنيوز سواء من عملاء البنك وغيرهم . واوضح البسام ان تنظيم بوبيان لهذه الحملة يأتي في إطار مسؤولية البنك الاجتماعية التي تسعى إلى التوعية بأهمية الحركة بكل أشكالها لصحة الإنسان، لاسيما مع ارتفاع نسبة الامراض التي بدأت في الانتشار في المجتمع، والناتجة عن قلة الحركة أو ممارسة الرياضة والمشي بالمعدل الذي يحتاجه الإنسان الطبيعي . وتقدم البسام بالشكر الى رابطة السمنة الكويتية وشركة نوفو نورديسك NOVO NORDISK العالمية على المشاركة في تنظيم هذه الحملة والجهود المبذولة للتوعية بمخاطر السمنة . من جانبها أعربت نائب رئيس رابطة السمنة الكويتية الدكتورة أسرار سيد هاشم عن سعادتها بالتعاون وللمرة الثانية مع بنك بوبيان في واحدة من أهم الحملات الصحية التوعوية في المجتمع الكويتي وهو ما تهدف اليه رابطة السمنة الكويتية ونشر الوعي المستمر في المجتمع لمخاطر مرض السمنة ومضاعفاتها الخطيرة وكيفية فتح قنوات تواصل بين الاطباء والمرضى وصولا الى سبل الوقاية وتسهيل العلاج. وأكدت ان هناك العديد من الدراسات العلمية التي تتناول دراسة هذا الامر، حيث ذكرت إحصائيات مرصد الصحة العالمية بان نسبة السمنة في الكويت قد بلغت 33.2 في المئة لدى الرجال و42.7 في المئة لدى النساء مما يضع الكويت في أعلى قائمة الدول التي تعاني من السمنة على الصعيد الإقليمي والعالمي، هذا بجانب دراسة حديثة نشرها معهد دسمان لسكري ان معدل السمنة لدى الأطفال قد بلغ 50 في المئة وهذا المعدل يمثل مؤشراً خطيراً يستلزم الدراسة لإيجاد حلول سريعة.

