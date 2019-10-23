مال وأعمال

عقد بنك الكويت الوطني اتفاقية شراكة مع «منظمة المبادرين» - فرع الكويت Entrepreneurship Organization، بهدف مشاركة عملاء الخدمات المصرفية للأعمال لدى البنك في كافة فعاليات وأنشطة المنظمة على مدار العام وذلك في إطار سعي البنك بشكل دائم إلى تقديم الدعم الكامل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتعد «منظمة المبادرين» العالمية Entrepreneurship Organization التي تأسست في العام 1987 مؤسسة عالمية رائدة تهدف إلى توفير فرص التعلم والتواصل بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة المميزة التي تثري تجربة أصحاب الأعمال من خلال التدريب والتعرف على التجارب الناجحة وأحدث النظم الإدارية والتكنولوجية بما يساعدهم في فتح آفاق جديدة تسهم في نمو أعمالهم بشكل أسرع.

وبهذه المناسبة أعلنت غالية العبدالغفور، مدير التخطيط والمبيعات المباشرة في إدارة الخدمات المصرفية للأعمال، في بنك الكويت الوطني قائلة: «تعد اتفاقية التعاون مع منظمة عالمية رائدة خطوة جديدة في إطار سعينا نحو تقديم تجربة مصرفية متكاملة لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال ومنحهم الفرصة في المشاركة ضمن فعاليات وأنشطة عالمية تساعدهم على اكتساب خبرات جديدة والحصول على أحدث الحلول التكنولوجية والإدارية وذلك في إطار حرص البنك على أداء مسؤولياته تجاه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

وأضافت العبدالغفور»نهدف في بنك الكويت الوطني إلى مساعدة الشباب من رواد الأعمال في التخطيط لمستقبلهم وتقديم الدعم الكامل لهم من بداية مسيرتهم المهنية. ويمثل حضور الفعاليات المميزة وتبادل الخبرات ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للتواصل مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأفضل الطرق الممكنة والعمل على تقديم الدعم الكامل الذين يحتاجون إليه». ومن جانبه قال رئيس «منظمة المبادرين»- فرع الكويت يوسف صلاح السلطان «سعداء بالشراكة مع بنك الكويت الوطني كمؤسسة مالية رائدة في الكويت والمنطقة ونتطلع إلى أن يثمر التعاون عن إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة المميزة والتي توفر لرواد الأعمال فرصة لصقل مهاراتهم ومشاركتهم للخبرات مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول العالم».

وأكد السلطان على سعي «منظمة المبادرين» منذ تأسيسها إلى دعم رواد الأعمال وتوفير بيئة مناسبة لهم للتعلم والتدريب، فضلاً عن تقديم الدعم على الصعيد الاجتماعي من خلال تنظيم الندوات والفعاليات المختلفة.

