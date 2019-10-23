مال وأعمال

استقبلت الموارد البشرية للمجموعة في بنك الكويت الوطني بالتعاون مع مجموعة الشركات الأجنبية والنفط والتمويل التجاري، الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي لموظفي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

ويهدف البرنامج الذي اطلق العام الماضي إلى تدريب الكوادر الفنية في مؤسسة البترول في إدارات مختلفة منها مجموعة الخزينة والمالية والمحاسبة على المجالات المتخصصة في العمليات البنكية. كما يستمر البرنامج الذي يضم دفعتين لمدة أربعة أسابيع ويتنوع بين التدريب النظري والعملي. وكان في استقبال المتدربين قياديين من ومؤسسة البترول الكويتية والبنك الكويت الوطني، وفي مقدمتهم نائب العضو المنتدب للمالية في مؤسسة البترول أريج البحر، والمستشار المالي لدى مؤسسة البترول علي عبدالكريم ، ومدير عام الموارد البشرية للمجموعة في بنك الكويت الوطني عماد العبلاني، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات الأجنبية والنفط والتمويل التجاري لبنك الكويت الوطني براديب هاندا. وبهذه المناسبة قال عماد العبلاني «إن هذا البرنامج يعكس سعي البنك نحو القيام بدور فعّال في تطوير القدرات والطاقات البشرية داخل المؤسسات الحكومية بصفته الشريك المصرفي الرئيسي للقطاع الحكومي». وأضاف العبلاني أن البرنامج يهدف بشكل أساسي إلى صقل مهارات موظفي القطاع النفطي الذين يتعاملون مع القطاع المصرفي وذلك من خلال التعريف بالأعمال المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه من مختلف القطاعات. من جانبه، أكد مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات الأجنبية والنفط والتمويل التجاري لدى البنك الكويت الوطني براديب هاندا أن البنك تربطه علاقات وثيقة ومميزة باعتباره البنك الرئيسي لتعاملات مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، مشيراً إلى أن خطط تدريب الكوادر الوطنية الكويتية يأتي في إطار التعاون والمساهمة الفاعلة من البنك في إعداد جيل يتمتع بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطنية.

