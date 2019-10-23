مال وأعمال

تحت رعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز يفتتح صباح يوم غد الخميس الموافق 24 أكتوبر في تمام الساعة العاشرة في القاعة رقم (6) معرضي «الخريف للعطور والساعات» والذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي على ارض المعارض الدولية فوق أكبر صالاتها بمشرف، في الصالات 4B، 5، 6، 7 (سفن)، 8 وB7، والمرافق المحيطة بهما ، حيث خصصت الصالة (7) الفاخرة لبوتيكات ومشاهير التواصل الاجتماعي، حيث تستمر عروضه حتى 6 نوفمبر المقبل.

وفي حين وجهت شركة معرض الكويت الدولي الدعوة لحضور حفل الافتتاح الى عدد من رجالات الدولة والشخصيات الرسمية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة الكويت ورجال الأعمال والإعلام، استقطب المعرضان أكثر من 600 جهة وشركة عريقة ممثلين لوكلاء محليين وإقليميين ولماركات تجارية عالمية شهيرة ومميزة في عالم الطيب والعطور والبخور ومستحضرات التجميل، إضافة الى الساعات الراقية والاكسسورات ، حيث جاءت جميعها لتتنافس وتستعرض منتجاتها تحت سقف واحد في محاولة لتوفير أفضل العروض سعيا منها لاقتناص رضا عملائها من رواد هذه المعارض. والجدير بالذكر ان معرض العطور في دورته الحالية يحظى برعاية مميزة في دورته الحالية، حيث تقدمت لرعايته 60 جهة راعية، وفي حين نالت شرف الرعاية البلاتينية شركتان ممثلة بكل من مؤسسة سراي للعطور، وشركة امل الكويت العالمية، حظيت بقية الشركات بالرعاية الذهبية، ما يؤكد الأهمية التي بات يمثلها معرض العطور سواء للشركات الراعية والمشاركة او لجمهور المعرض الذي تجاوز عدده الموسم الماضي الـ 90 ألف زائر.

ويذكر ان مواعيد زيارة معرضي العطور وأدوات التجميل والساعات ستكون على فترتين صباحية من الساعة 9:30 صباحا الى 1:30 ظهرا، وفترة مسائية من الساعة 4:30 عصراً الى 10 مساء، أما يومي الخميس والسبت فترة واحدة متصلة طوال اليوم من الساعة 10 صباحاً الى 11 مساءً، في حين يقتصر دوام يوم الجمعة على الفترة المسائية فقط من الساعة 4 عصراً الى الساعة 11 مساءً.

