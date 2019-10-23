مال وأعمال

كشفت ألمانيا أخيراً عن كتاب قواعد الأمن الألمانية الجديد لنظام تشغيل الاتصالات ونظام معالجة البيانات وفقًا للمادة 109 من قانون الاتصالات، الإصدار 2.0. وضعت ألمانيا معايير الأمان السيبراني المحايدة من الناحية التكنولوجية والتي تنطبق على جميع الموردين. أكد ستيفان سيبرت، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفيدرالية ورئيس المكتب الصحافي الفيدرالي، أن ألمانيا لن تستبعد اي مورد لشبكات الاتصالات من الجيل التالي، وستضع معايير أمان فنية تسري على جميع الموردين.

وتعمل الجهة المنظمة للشبكة الفيدرالية ومراقبة الأمن السيبراني لوضع اللمسات الأخيرة على كتاب القواعد بعد وضع المعايير الأساسية في مارس حول المعايير الفنية والحوكمة لدى الموردين. وسيؤكد «كتيب الأمان»، قرار ألمانيا بالإبقاء على قواعد عادلة للموردين لشبكات الاتصالات من الجيل الخامس.

وتعليقاً صرح المتحدث الرسمي باسم هواوي لوسائل الإعلام بأنهم يرحبون بالخطوة التي اتخذتها الحكومة الألمانية المتعلقة بعدم إدراج أي فقرة تستبعد أي شركة واحدة من مطوري شبكات الجيل الخامس التي يمكنها تشغيل النطاق العريض فائق السرعة للمنازل أو المصانع المتصلة أو السيارات ذات القيادة الذاتية ذات يوم.

