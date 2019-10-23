مال وأعمال

صرحت «الشركة الوطنية الطبية للصناعات الاستهلاكية» أن «تعاون صناع الضيافة في مجال سلامة وجودة وبيئة استهلاك الغذاء والطعام في العالم يوفر مليارات الدولارات التي يمكن ان تصرف على الاضرار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن اهمال أو اخطاء في انتاج وصناعة وادارة واعداد الطعام والمواد الاستهلاكية».

وجاء ذلك في بيان بمناسبة انضمام الشركة إلى قائمة رُعاة معرض «هوريكا الكويت» للضيافة والصناعات الغذائية وتجهيزات الفنادق والمطاعم في دورته السنوية التاسعة، والذي تنظمه شركة «ليدرز جروب للاستشارات والتطوير» بالتعاون مع شركة «هوسبيتاليته سرفيسز» اللبنانية وذلك من 20 إلى 22 يناير القادم في ارض المعارض الدولية في مشرف .

وأشار محمد الصراف إلى أن معرض «هوريكا الكويت» يقوم منذ سنوات بدور مهم للغاية في تعاون وتفاعل صناع الضيافة من منتجين ومستوردين وخدمات سلامة الغذاء وموزعين وذلك لما فيه صحة ورفاهية المستهلكين. وهذا التعاون يتوفر غالبا في الملتقيات التي تشبه «هوريكا الكويت» حيث يقف الجميع على حاجات باقي الفئات والشركات ويتاح للزوار وللمشاركين على السواء الاطلاع عن كثب على الجديد في اختصاص كل جهة عارضة. وهكذا يتيح المعرض الكثير من فرص التواصل المباشر مع الفاعلين في السوق والمهتمين به من الزوار والشركاء المحتملين».

ولفت الصراف إلى ان «الشركة الوطنية الطبية للصناعات الاستهلاكية» تختص بتوفير تشكيلة واسعة من المنتجات والمواد المخصصة لتقديم الأطعمة وحفظها ونقلها، وأواني وحاويات الألمنيوم والبلاستيك، ومنتجات ورقية أخرى ذات مواصفات صحية، وصديقة للبيئة هذا الى جانب مواد طبية ومنتجات نظافة شخصية واستهلاكية تستخدم لمرة واحدة . لقد بدأت اعمالنا في 1989 برأسمال بلغ حينها 100 الف دينار فقط ، وبعدد محدود من العمال ، وقد تضاعفت تدريجيا هذه الارقام ، كما ارتفع عدد اصناف المنتجات التي نوفرها للسوق حتى بلغ حاليا قرابة ألفي صنف. ونحن نعتبر الشركة المحلية الأولى في مجال تزويد هذه الخدمات وخاصة للفنادق وشركات التجهيزات الغذائية والمطاعم والمراكز الطبية والسوبرماركت ومصانع الغذاء والعديد غيرها من المؤسسات».

ولفت الصراف إلى ان القيمة الاقتصادية للعناية الصحية في مجال قطاع الضيافة قد تضاعفت قيمتها في السنوات الاخيرة في الكويت وفي العالم ، وبدأت الدول تتداعى أكثر فأكثر ولسن اتفاقات ومواثيق أممية عن طريق المنظمات المختصة ولاسيما منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، خاصة وأن منظمة الأغذية والزراعة التي تقدر التأثير الاقتصادي لسلامة الغذاء بـ 95 مليار دولار، تشمل كلفة الصحة والزراعة وانتاج الغذاء والمستهلكين والموزعين.

