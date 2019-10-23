مال وأعمال

بدأت «إيجل هيلز» (Eagle Hills) رسمياً اليوم أعمال الإنشاءات الرئيسة في مشروع «ماندرين أورينتال مسقط»، الوجهة العقارية الفاخرة الجديدة في سلطنة عُمان.

ووضع كبار المسؤولين التنفيذيين من «إيجل هيلز مسقط»، وهي شراكة بين «عز العالمية» و«إيجل هيلز أبوظبي»، حجر الأساس لهذا المشروع الرائد، الذي سيمثل أحد أفخم العلامات الفندقية العالمية وأول مساكن تحمل اسم علامة تجارية فاخرة في عُمان.

وأقيم حفل وضع حجر الأساس رفيع المستوى بحضور صاحب السمو محمد بن أسعد ال سعيد ومحمد عبد الحميد البوسعيدي، الرئيس التنفيذي لـ «عز العالمية»؛ وسلمان ساجد، المدير المالي ومسؤول في «إيجل هيلز»؛ وأسامة سبوبة، مدير تسليم المشاريع في قسم التطوير والمشاريع لدى «إيجل هيلز»؛ وجي. آر. رانغاناث، الرئيس التنفيذي لشركة «لارسن آند توبرو» عمان؛ إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين.

وقالت لو بينغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إيجل هيلز»: «سيقدم «ماندرين أورينتال مسقط» مفهوماً جديداً كلياً للمعيشة الراقية في سلطنة عُمان. ومع تصاميمه الداخلية الرائعة وإطلالاته التي لا مثيل لها على البحر. من جهته، قال محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي لـ «عز العالمية» : «نحن ملتزمون بتحقيق التقدم وأعلى مستويات الجودة في مشاريع التطوير العقاري في السلطنة، وبما يتماشى مع استراتيجيات النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان. كما أننا فخورون للغاية بأن نكون جزءاً من هذا المشروع الهام الذي سيكون وجهة عالمية المستوى ويلعب دوراً رئيساً في تعزيز القطاع السياحي في السلطنة».

من جانبه، قال رانغاناث: «تمكنا من ترسيخ مكانتنا في أسواق الشرق الأوسط، ويأتي تعيينا لتنفيذ مشروع «ماندرين أورينتال مسقط» ليؤكد من جديد على هذه المكانة الرائدة في تنفيذ المشاريع العقارية. ويقدم لنا الفوز بعقد هذا المشروع الرائد فرصة كبيرة لعرض خبرتنا في تنفيذ مشاريع عالمية المستوى، ونتطلع قدماً إلى تحويل رؤية هذا المشروع الفريد إلى واقع ملموس».

