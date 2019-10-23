مال وأعمال

أقامت شركة «وفرة العقارية» أسبوعاً توعوياً لإدارة الطوارئ الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة وذلك في ضوء برنامج وخطط الاستراتيجية لرعاية المسؤولية المجتمعية والمشاركة في جميع الفعاليات والأنشطة التي تخص المجتمع الشركة. و قال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المسانده فى الشركة محمد الحميضي أن اسبوع الطوارئ الطبية يعتبر جزءا من سلسلة الأنشطة السنوية التي تنظمها شركة وفرة العقارية لموظفيها لنشر الوعي التعليمي والطبي في اوقات الطوارئ، مشيدا بالإقبـــال الايجابي والكبير الذي شهدته حملة الطوارئ من موظفي الشركة. واضاف الحميضي في تصريح صحافي ان اسبوع الطوارئ الطبية يهدف الى تشجيع الموظفين على التعامل مع المواقف الطارئة والحرجة التي قد تصادف الانسان خلال حياته اليومية مما يحفزهم على العطاء والإقبال على الأنشطة النبيلة التي تخدم المجتمع ، بالإضافة إلى نشر الثقافة الصحية بينهم بأحدث الوسائل والطرق وإشراكهم فيها على مدار العام .

ولفت إلى أن وفرة العقارية تتبنى دعم العديد من البرامج المجتمعية من خلال التزامها برعاية ودعم متطلبات المسؤولية المجتمعية،مشيرا الى أن الشركة تقدم العديد من أوجه الدعم المباشر وغير المباشر في ضوء التنمية والرعاية المجتمعية.

ومن جانبه، قال مدير العلاقات العامة في الشركة إبراهيم الربيعان ان الشركة تواصل تقديم خدماتها المجتمعية والتي تهدف من خلالها إلى رفع حالة الوعي بأهمية التصرف في الطوارئ لإنقاذ حياة الآخرين بشكل عام وبين موظفيها على وجه الخصوص، وذلك تحت مظلة استراتيجية الشركة للمسؤولية الاجتماعية .

وأضاف الربيعان أن هذه الحملة تأتي استكمالا للحملات التي تنظمها الشركة بشكل دائم سنويا، مشدداً على أن الحملة حازت على تقدير مسؤولي الشركة للحضور الكثيف من الموظفين والجمهور من خارج الشركة والذي شمل أيضا عدداً من الشركات الزميلة بالإضافة لمشاركة وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية .

ولفت الى ان اقامة اسبوع الطوارئ الطبية يعزز من دور الشركة وموظفيها تجاه المجتمع وتماشياً مع الدور الإنساني والمسؤولية المجتمعية في مد يد العون للآخرين، مشيدا بدور الحملة التي لم تتوان في تقديم بعض الاستشارات والارشادات الطبية ، والإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقـــة بالتصرف أوقات الطوارئ والصحة العامة وغيرها .

