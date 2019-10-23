مال وأعمال

طالب عدد من المسافرين من مختلف دول العالم من خلال الاستبيان الذي اجراه الاتحاد الدولي للنقل الجوي باستخدام المزيد من التكنولوجيا الحديثة لتحسين تجربة سفرهم ومنها التحكم الشخصي في استعمال هواتفهم الذكية خلال رحلاتهم، والوصول إلى خدمة الواي فاي على متن الطائرة على ارتفاع 34000 قدم وسرعة استخدام الأنظمة البيومترية التي تعمل على التعرف أو التأكد من شخصية الأفراد بطريقة آلية، وذلك من خلال صفة أو عدة صفات من صفاتهم الفيزيولوجية أو السلوكية (كبصمة الأصبع وطريقة المشي) لتسريع عمليات السفر، ومنح الركاب صلاحية التتبع لأمتعتهم من خلال البرامج الحديث وتطبيقاتها عبر إشعارات السفر المرسلة إلى أجهزتهم الشخصية حتى تكون عملية الانتظار في اقسى حالتها لا تزيد عن 10 دقائق لجمع الأمتعة طوال الرحلة.

وقال الاتحاد الدولي في بيان اعلان نتائج الاستبيان للعام 2019 ان الاستطلاع يمثل صوت الراكب، حيث قدم المشاركين فيه من مختلف دول العالم والذي فاق عددهم الـ 800 الف مسافر رؤى موضوعية ومتعمقة حول تفضيلات وسلوك المسافرين جواً في جميع أنحاء العالم، مما يساعد على توجيه مبادرات الصناعة. كان التركيز في المسح على العمليات والتكنولوجيا في تجربة السفر، وليس على مستويات خدمات شركات الطيران أو المطارات.

واكد المشاركين في الاستبيان ان تطبيق شركات الطيران على شبكات الانترنت هو الطريقة المفضلة لحجز المسافرين من أحد أكبر أسواق الطيران في العالم، حيث فضله 24% من المسافرين من شمال آسيا 14% من بين المسافرين في الشرق الأوسط، وجاء هذا المطلب أقل شعبية من عام 2018، حيث كانت الطريقة المفضلة لمعظم المسافرين على مستوى العالم (39%).

أراد معظم المسافرين المشاركين في الاستبيان (72%) أيضًا إبقائهم على اطلاع طوال الرحلة عبر إشعارات السفر المرسلة إلى أجهزتهم الشخصية. و تظل الرسائل القصيرة هي خيار الإخطار المفضل بالنسبة لـ 39% من الركاب، ولكن هذا الاتجاه آخذ في التناقص منذ عام 2016. وعلى العكس من ذلك. وجدد الاستبيان أن 83% من المسافرين يرغبون في الحصول على معلومات عن حالة رحلتهم و 45% يرغبون في الحصول على معلومات عن أمتعتهم. يطلب المسافرون أيضًا معلومات لمساعدتهم على التخطيط لمرورهم عبر المطار، حيث يرغب 45% منهم في معرفة أوقات الانتظار في الأمن ومراقبة الحدود و 37% يريدون معرفة أوقات الانتظار في الجمارك.

التكنولوجيا الحيوية لتسريع عمليات المطار

وناشد 70% من الركاب المشاركين في الاستبيان سرعة استخدام الأنظمة البيومترية التي تعمل على التعرف أو التأكد من شخصية الأفراد بطريقة آلية، وذلك من خلال صفة أو عدة صفات من صفاتهم الفيزيولوجية أو السلوكية (كبصمة الأصبع وطريقة المشي) لتسريع عمليات السفر لتسريع اجراءات الخروج والدخول في المطارات.

وفضل 46% من الركاب استخدام الهوية البيومترية بدلا من جواز السفر الورقي لرحلتهم و30% طالبوا استخدام رمزا حيويا على متن الطائرة. تقدم هذه النتائج دعماً قوياً لمشروع خلق تجربة مطار بلا أوراق من خلال رمز سفر بيومتري واحد مثل المسح الضوئي للوجه أو البصمة أو العين. واكد الركاب المشاركين في الاستبيان استعدادهم لتقديم المزيد من المعلومات الشخصية إذا كان يزيل المتاعب من السفر، ولكنهم ابدوا مخاوف بشأن خصوصية البيانات آمنة. وقال أكثر من نصف الركاب المشاركين في الاستبيان (53%) أنهم سيكونون أكثر راحة خلال رحلاتهم اذا كانوا قادرين على تتبع ذلك طوال الرحلة. ونوه 46% منهم إنهم يريدون أن يكونوا قادرين على تتبع حقائبهم وتسليمها مباشرة في موقع خارج المطار، إذا كانت هذه الخدمة متاحة.

