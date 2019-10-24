أول النهار

قام مبعوث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بتسليم رسالة خطية من سموه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تضمنت العلاقات الاخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات وعلى جميع الاصعدة والقضايا ذات الاهتمام المشترك واخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

هذا وقد وصل مبعوث سموه امير البلاد إلى المملكة العربية السعودية وكان في استقباله وزير الخارجية د. ابراهيم بن عبدالعزيز العساف.

كما قام مبعوث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس بتسليم رسالة خطية من سموه إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين تضمنت العلاقات الاخوية الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين وسبل دعمها وتنميتها في المجالات كافة والقضايا ذات الاهتمام المشترك واخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

هذا وقد وصل مبعوث سمو أمير البلاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الى مملكة البحرين وكان في استقباله وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد آل خليفة وسفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر الجابر.

